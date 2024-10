Advogado Ricardo Jobim diz que Região Central precisa "mudar mentalidade"

* De Santa Maria

Um dos pontos destacados pelo empresário e advogado Ricardo Jobim, painelista no quarto evento do Mapa Econômico do RS em 2024, realizado em Santa Maria nesta quinta-feira (17), foi a necessidade de mudar a "mentalidade" da região, especialmente porque as cidades estão afastadas do eixo produtivo do Estado.



"Santa Maria, sendo a maior cidade da área, exerce uma liderança omissa. Temos um problema grave de visão estratégica", afirmou, criticando a falta de união das lideranças em torno de um plano concreto de desenvolvimento regional. Outro ponto importante, segundo ele, são os investimentos em infraestrutura, com destaque para a criação de um aeroporto civil, que facilitaria o acesso à cidade.



"O aeroporto é o primeiro passo para impulsionar o turismo, por exemplo", ressaltou. Nesse sentido, ele enfatizou a importância de a população apoiar os negócios locais e as ideias inovadoras que surgem para fortalecer a economia. "Temos o turismo religioso, então por que não criar um monumento nos moldes do que foi feito em Encantado? Quando essa proposta surgiu, muita gente daqui riu, mas é preciso valorizar essas iniciativas ousadas", refletiu.



Além disso, Jobim apontou outros potenciais a serem explorados, como o polo ferroviário. "Precisamos nos tornar uma liderança regional forte, com inteligência econômica. Temos um grande potencial em inovação, uma juventude que está se destacando, especialmente no setor agropecuário. Devemos lutar para que essas empresas permaneçam aqui", concluiu.