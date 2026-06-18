‘O Mapa Econômico é o nosso mapa do progresso’, afirma secretário de Comunicação do RS

“O Jornal do Comércio nos ajuda a olhar para os nossos empreendedores e a perceber onde estão os empreendimentos”, destacou o secretário de Comunicação do Rio Grande do Sul, Caio Tomazeli, em sua fala na abertura do evento Mapa Econômico do RS
nesta quinta-feira, 18 de junho, em Porto Alegre. Realizado no Teatro do Ciee, o encontro reuniu empresários e autoridades públicas das regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral Norte, e encerrou o ciclo de 2026 dos debates sobre a economia das microrregiões gaúchas
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Representando o governador Eduardo Leite, Tomazeli falou do Mapa Econômico como “um mapa do nosso progresso, que conhece e ajuda a nos mostrar as oportunidades, mas também os desafios que precisamos enfrentar”. Na avaliação do gestor, “na constante busca por aperfeiçoamento, a notícia é importante, pois só podemos medir e atuar sobre o desenvolvimento quando temos informações confiáveis - para o governo e para os empreendedores”. Para isso, completa, “nada melhor que ter um jornal especializado”.
Caio Tomazeli aproveitou sua fala para saudar a participação de Antonio Lacerda, diretor-geral de Celulose da CMPC, como painelista do evento. “Poucas vezes o Rio Grande do Sul se uniu tanto em torno de um investimento”, destacou, em referência ao apoio empresarial e institucional em torno do investimento da empresa chilena para a instalação de uma fábrica em Barra do Ribeiro, com investimento anunciado de R$ 27 bilhões. “Nós não vamos perder esse investimento. Vocês vão continuar aqui, trabalhando conosco, fazendo o futuro do Rio Grande e como exemplo para outros investimentos que venham”, concluiu.