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Publicada em 18 de Junho de 2026 às 19:59

‘O Mapa Econômico é o nosso mapa do progresso’, afirma secretário de Comunicação do RS

Secretário de Comunicação do Governo do Estado, Caio Tomazeli, falou no Mapa de Porto Alegre

Secretário de Comunicação do Governo do Estado, Caio Tomazeli, falou no Mapa de Porto Alegre

TÂNIA MEINERZ/JC
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Bruna Suptitz
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“O Jornal do Comércio nos ajuda a olhar para os nossos empreendedores e a perceber onde estão os empreendimentos”, destacou o secretário de Comunicação do Rio Grande do Sul, Caio Tomazeli, em sua fala na abertura do evento Mapa Econômico do RS nesta quinta-feira, 18 de junho, em Porto Alegre. Realizado no Teatro do Ciee, o encontro reuniu empresários e autoridades públicas das regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral Norte, e encerrou o ciclo de 2026 dos debates sobre a economia das microrregiões gaúchas.
“O Jornal do Comércio nos ajuda a olhar para os nossos empreendedores e a perceber onde estão os empreendimentos”, destacou o secretário de Comunicação do Rio Grande do Sul, Caio Tomazeli, em sua fala na abertura do evento Mapa Econômico do RS nesta quinta-feira, 18 de junho, em Porto Alegre. Realizado no Teatro do Ciee, o encontro reuniu empresários e autoridades públicas das regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral Norte, e encerrou o ciclo de 2026 dos debates sobre a economia das microrregiões gaúchas.
Representando o governador Eduardo Leite, Tomazeli falou do Mapa Econômico como “um mapa do nosso progresso, que conhece e ajuda a nos mostrar as oportunidades, mas também os desafios que precisamos enfrentar”. Na avaliação do gestor, “na constante busca por aperfeiçoamento, a notícia é importante, pois só podemos medir e atuar sobre o desenvolvimento quando temos informações confiáveis - para o governo e para os empreendedores”. Para isso, completa, “nada melhor que ter um jornal especializado”.
Caio Tomazeli aproveitou sua fala para saudar a participação de Antonio Lacerda, diretor-geral de Celulose da CMPC, como painelista do evento. “Poucas vezes o Rio Grande do Sul se uniu tanto em torno de um investimento”, destacou, em referência ao apoio empresarial e institucional em torno do investimento da empresa chilena para a instalação de uma fábrica em Barra do Ribeiro, com investimento anunciado de R$ 27 bilhões. “Nós não vamos perder esse investimento. Vocês vão continuar aqui, trabalhando conosco, fazendo o futuro do Rio Grande e como exemplo para outros investimentos que venham”, concluiu.

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