Presidente do JC destaca compromisso histórico com o desenvolvimento do RS

Porto Alegre recebeu no final da tarde desta quinta-feira (18) o evento do Mapa Econômico do RS, que nesta edição abordou os desafios e oportunidades para o desenvolvimento da Macrorregião Metropolitana, formada pela região homônima, pelo Vale do Sinos e o Litoral Norte. O encontro, realizado no Teatro do CIEE-RS Banrisul, teve como painelistas o diretor-geral de Celulose da CMPC no Brasil, Antonio Lacerda, a diretora do Tecnopuc, Flavia Fiorin, e o diretor-geral da Santa Casa, Jader Pires, com mediação do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling.
Na abertura do evento, o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, relembrou a trajetória da empresa, que em maio completou 93 anos, e o papel do veículo de comunicação de levar informações para o setor empresarial. "93 anos depois, a essência continua a mesma. Dessa mesma vocação nascem os projetos como o Mapa Econômico, que já realizou dezenas de eventos e ouviu mais de dois mil empresários e lideranças. O resultado é um verdadeiro raio-x da economia gaúcha", afirmou.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!