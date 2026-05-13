Ao citar entraves públicos, prefeito de Livramento revela que Trem do Pampa levou 14 anos para sair

De Santana do Livramento
Evandro Gutebier, prefeito de Santana do Livramento, usou o palco do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, na sede do Sest Senat, nesta terça-feira (12), para destacar a importância da parceria entre o público e o privado.
“O público não fica de pé sem o privado”, ressaltou. Segundo o chefe do executivo, o Trem do Pampa, um atrativo turístico que movimenta a região, enfrentou 14 anos de espera e já recebeu 40 mil visitantes.
“Realmente, o setor público tem vários entraves que dificultam o desenvolvimento total”, avaliou o prefeito. “Temos que ser facilitadores do poder privado, e, às vezes, o emperramos”, reconheceu.
Gutebier disse que está no cargo de prefeito, mas que é produtor rural e, por isso, entende bem o outro lado do balcão. Segundo ele, Santana do Livramento é o segundo maior município em extensão no Rio Grande do Sul, o que gera muitas oportunidades para o agronegócio.
Ele também ressaltou a presença de três free shops urbanos em Santana do Livramento e um freeshop rural, da Almadén, de vinhos. Outras potencialidades do local, para o prefeito, são os ventos, que podem impulsionar a geração de energia eólica, e a produção de uvas.
Gutebier lembrou ainda a força do comércio e agradeceu ao Jornal do Comércio por ter promovido o evento na cidade.