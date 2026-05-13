Em Livramento, presidente do JC destaca união entre poder público e privado

De Santanta do Livramento
Na abertura da terceira edição da quarta temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, promovido pelo Jornal do Comércio nesta terça-feira (12) em Santana do Livramento, o diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, elogiou a cidade. “O que mais me impressionou foi a união entre poder público e privado”, elogiou, ao contar que se reuniu com o prefeito Evandro Gutebier e empresários ao longo do dia.
“Não vou querer sair daqui, vou querer ficar mais uns dois ou três dias”, brincou. Tumelero lembrou que o JC completa 93 anos de história em 2026 e tem trabalhado durante todos esses anos com o meio empresarial.
O executivo do JC citou, ainda, a edição do Mapa mais recente, em Cachoeira do Sul. “Tivemos a oportunidade de reunir lideranças empresariais, mas foi complicada nossa entrada e nossa saída, de balsa e estrada de chão. Foi discutido muito sobre estrutura e, na semana seguinte, o poder público tomou uma decisão e reuniu lideranças para poder resolver os problemas”, citou, na sede do Sest Senat.
Tumelero frisou que a missão do Mapa Econômico é dar luz a iniciativas ao redor do Estado, mostrar aos leitores o que precisa ser feito em cada local e ajudar no desenvolvimento econômico gaúcho.
Os painelistas desta edição são o presidente do Sindilojas Livramento, Sérgio Oliveira; a presidente da Associação de Produtores Rurais da APA do Ibirapuitã (Aprai) e da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável (MBPS), Ana Doralina; e o presidente do Sindicato Rural de Santana do Livramento, Lourenço Acauan. A mediação do painel é do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, que também apresenta um resumo do trabalho do Mapa Econômico do RS