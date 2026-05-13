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Publicada em 12 de Maio de 2026 às 19:22

Em Livramento, presidente do JC destaca união entre poder público e privado

Giovanni Jarros Tumelero abriu evento do Mapa Econômico em Santana do Livramento

Giovanni Jarros Tumelero abriu evento do Mapa Econômico em Santana do Livramento

Dani Barcellos/Especial/JC
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Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
De Santanta do Livramento

Na abertura da terceira edição da quarta temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, promovido pelo Jornal do Comércio nesta terça-feira (12) em Santana do Livramento, o diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, elogiou a cidade. “O que mais me impressionou foi a união entre poder público e privado”, elogiou, ao contar que se reuniu com o prefeito Evandro Gutebier e empresários ao longo do dia.
De Santanta do Livramento
Na abertura da terceira edição da quarta temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, promovido pelo Jornal do Comércio nesta terça-feira (12) em Santana do Livramento, o diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, elogiou a cidade. “O que mais me impressionou foi a união entre poder público e privado”, elogiou, ao contar que se reuniu com o prefeito Evandro Gutebier e empresários ao longo do dia.

“Não vou querer sair daqui, vou querer ficar mais uns dois ou três dias”, brincou. Tumelero lembrou que o JC completa 93 anos de história em 2026 e tem trabalhado durante todos esses anos com o meio empresarial.
O executivo do JC citou, ainda, a edição do Mapa mais recente, em Cachoeira do Sul. “Tivemos a oportunidade de reunir lideranças empresariais, mas foi complicada nossa entrada e nossa saída, de balsa e estrada de chão. Foi discutido muito sobre estrutura e, na semana seguinte, o poder público tomou uma decisão e reuniu lideranças para poder resolver os problemas”, citou, na sede do Sest Senat.
Tumelero frisou que a missão do Mapa Econômico é dar luz a iniciativas ao redor do Estado, mostrar aos leitores o que precisa ser feito em cada local e ajudar no desenvolvimento econômico gaúcho.
Os painelistas desta edição são o presidente do Sindilojas Livramento, Sérgio Oliveira; a presidente da Associação de Produtores Rurais da APA do Ibirapuitã (Aprai) e da Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável (MBPS), Ana Doralina; e o presidente do Sindicato Rural de Santana do Livramento, Lourenço Acauan. A mediação do painel é do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, que também apresenta um resumo do trabalho do Mapa Econômico do RS

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