Presidente do Sindilojas de Cachoeira do Sul percebe endividamento da população

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, promovido pelo JC nesta terça-feira na Sociedade Rio Branco Embora seja otimista em relação à Cachoeira do Sul, cidade que escolheu viver há 43 anos, a presidente do Sindilojas Vale do Jacuí, Marli Schneider, percebe aumento do endividamento da população e fechamento de lojas. Ela falou sobre isso durante o

Ela acredita que seja preciso haver mais indústrias, pois não há renda suficiente para manter o crescimento do varejo. “As famílias estão viradas em dívidas. Está difícil para dar crédito”, compartilhou, relatando o fechamento de negócios e o aumento no desemprego.

Apesar disso, acredita que as pessoas e, principalmente, os empresários não podem ver apenas o lado negativo. Uma coisa que faz muita falta, para ela, é a infraestrutura. “Precisamos batalhar pela duplicação da BR-290. Está a passos de tartaruga, a estrada está congestionada. Isso é para o povo do Rio Grande”, enfatizou.

Marli relatou à plateia que o Sindilojas tem promovido eventos para capacitar empreendedores, como o pós-NRF. Ela também convidou as mulheres a se juntarem ao movimento de associativismo da região e destacou a segurança da cidade.