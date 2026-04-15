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Publicada em 15 de Abril de 2026 às 19:11

Prefeito de Cachoeira do Sul aborda desafios do município

Leandro Balardin ressaltou a importância do diálogo e da integração entre os municípios para o desenvolvimento econômico

Leandro Balardin ressaltou a importância do diálogo e da integração entre os municípios para o desenvolvimento econômico

Tânia Meinerz/JC
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Gabrieli Silva
Gabrieli Silva Repórter
Na abertura do painel do Mapa Econômico do RS – quarta temporada, realizado na Sociedade Rio Branco, em Cachoeira do Sul, o prefeito Leandro Balardin deu as boas-vindas a lideranças, empresários e representantes regionais, ressaltando a importância do diálogo e da integração entre os municípios para o desenvolvimento econômico.

Balardin também destacou o papel do Jornal do Comércio na valorização da economia gaúcha, enfatizando a relevância de instituições que informam, estimulam o crescimento e ajudam a orientar caminhos para o Estado.
Na abertura do painel do Mapa Econômico do RS – quarta temporada, realizado na Sociedade Rio Branco, em Cachoeira do Sul, o prefeito Leandro Balardin deu as boas-vindas a lideranças, empresários e representantes regionais, ressaltando a importância do diálogo e da integração entre os municípios para o desenvolvimento econômico.

Balardin também destacou o papel do Jornal do Comércio na valorização da economia gaúcha, enfatizando a relevância de instituições que informam, estimulam o crescimento e ajudam a orientar caminhos para o Estado.
• LEIA TAMBÉM: Em Cachoeira do Sul, Giovanni Tumelero fala sobre importância dos dados

Em sua fala, o prefeito reconheceu os desafios enfrentados por Cachoeira do Sul, como impactos de enchentes, estiagens e problemas de infraestrutura — citando, por exemplo, a interrupção da Ponte Fandango que está afetando diretamente a economia local. Apesar das dificuldades, afirmou que a gestão municipal está focada em “arrumar a casa”, com medidas de organização e planejamento voltadas à retomada do desenvolvimento.

O chefe do Executivo reforçou ainda a necessidade de cooperação entre as cidades da região central, defendendo maior conexão e articulação entre os municípios para enfrentar obstáculos comuns e construir soluções conjuntas.

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