Lideranças empresariais e políticas apontam caminhos ao desenvolvimento do RS

O Mapa Econômico do RS teve seu último evento de 2025 nesta quinta-feira, 6 de novembro. Na ocasião, mais de duas centenas de lideranças políticas e empresariais participaram do encontro no Centro de Convenções da Fiergs que discutiu os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento econômico das Regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral Norte.

Confira o que disseram os líderes empresariais

"O maior desafio deve estar relacionado com irrigação. Por isso que a união e o debate são necessários, para poder encontrar tecnologicamente e financeiramente os caminhos para solucionar esse entrave. O tema (das mudanças climáticas) não está ainda suficientemente elaborado e estudado. Mas o Rio Grande do Sul tem que trabalhar, fortemente, sobre o sistema de proteção (contra eventos climáticos extremos) e em tecnologia de irrigação. O futuro vai ter que ser construído em cima desse investimento e desse saber".

Jorge Gerdau Johannpeter, empresário do Grupo Gerdau

"Estava conversando com o doutor Jorge Gerdau e uma das coisas que estamos vendo é que o Rio Grande do Sul precisa industrializar mais os seus commodities. Precisamos agregar mais produtos a eles e não só colher para mandar para a China ou aos Estados Unidos. A opção é mandar produtos agregados, que gerem rendas e empregos aqui para o nosso Estado".

Claudio Bier, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs)

"No setor de transportes e logística, destaco (como oportunidade e também desafio) a questão da infraestrutura na Região Metropolitana, a partir de acessos por rodovias duplicadas, com bons pavimentos e acesso aos bairros par aque possamos fazer as entregas do nosso comércio e e-commerce. Inclusive, durante a enchente, vimos muitos problemas logísticos. É preciso executar aquilo que está sendo planejado para refazer as obras com estruturas de resiliência para estarmos preparados em caso de novos eventos climáticos".

Francisco Cardoso, presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas do Rio Grande do Sul (Fetransul)

"Na Região Metropolitana, indiscutivelmente, a tecnologia tem vindo muito forte, com os data centers (da Scala Data Centers, que serão instalados entre Eldorado do Sul e Guaíba) e o investimento da Aeromot (que está construindo o complexo aeronáutico Aerociti em Guaíba). Tem ainda projetos de hidrogênio verde e de energias renováveis, com a possibilidade de energia eólica no Litoral Norte. E, indiscutivelmente, a questão do turismo para o desenvolvimento local e a atração de investimentos e negócios. No Vale do Sinos, temos um parque industrial bastante importante que dá suporte a outras cadeias existentes. Vejo com expectativa positiva essas três regiões".

Claudio Gastal, presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul (Badesul)

"Algo que está caindo de maduro é a questão da tecnologia. Os segmentos da inovação e da tecnologia têm muitas oportunidades que estão aí. E a nossa região (Vale do Sinos) tem muita vocação para isso".

Jerri Meneghetti, prefeito de Dois Irmãos

"É impossível não destacar a questão climática. O agronegócio é super importante no Rio Grande do Sul, representando pelo menos um terço da economia. E as condições climáticas têm sido absolutamente determinantes dos resultados de longo prazo do Rio Grande do Sul, não só no ano em que acontecem. Nos últimos 20 anos, tiveram 3 mil eventos de estiagem no Estado e isso traz um desafio para manter de forma sustentável a produção que se compromete no curto prazo. É um problema complexo, que envolve a irrigação, que tem ganhado um grande espaço, mas não apenas isso. Precisamos de planejamento sustentável das rotações de cultura e realizarmos outros projetos e investimentos".

Tomás Fiori, diretor do Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (DEE-RS)

"No setor supermercadista, estamos atravessando um desafio enorme que é a mão de obra. O nosso trabalhador está escasso e não para no trabalho. Por qualquer motivo ele troca (de emprego). Precisamos criar algo para melhorar essa relação entre empregado e empresa. Precisamos remunerar melhor o trabalhador e dar melhores condições de trabalho para ele. Talvez, abrir menos lojas para poder manter. É um revés, mas que vira um benefício do trabalhador".

Jacinto da Luz Machado, vice-presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas)

"O desenvolvimento econômico é um desafio porque temos um trabalho gigantesco para a recuperação do Rio Grande do Sul em razão da tragédia climática de 2024. Temos recursos naturais como os rios Taquari, Caí, Jacuí, Rio dos Sinos e Gravataí. Essa conexão direta com o mar oferece uma vantagem competitiva significativa na comparação com São Paulo, que tem obstáculos geográficos e utiliza mais trens e caminhões. Temos uma verdadeira "freeway" nos rios que não estamos sabendo aproveitar. E pior, há 30 anos que não se tem uma dragagem séria no Estado".

Wilen Manteli, presidente da Associação Hidrovias RS

"O desenvolvimento do Rio Grande do Sul é uma oportunidade repleta de desafios. Temos o potencial no setor de energias renováveis, que inclui fontes novas como eólicas, bioenergias, solar e hidrogênio verde, além das hídricas já estabelecidas. O Rio Grande do Sul, é um Estado que tem todas as energias e tudo isso pode resultar na atração de novos investimentos. Estamos vivendo um momento em que os setores produtivo, público e as universidades estão conseguindo conversar".

Daniela Cardeal, presidente do Sindienergia/RS

"Temos trabalhado a agenda da competitividade e o Rio Grande do Sul tem se movido de uma forma a trazer investimentos tanto em infraestrutura quanto em inovação. O Estado hoje ocupa o primeiro lugar em inovação e isso acaba trazendo desenvolvimento econômico para o Rio Grande do Sul. A agenda do desenvolvimento está sendo muito bem traçada entre o poder público e o setor privado. E dessa forma o Estado vai atingir um desenvolvimento econômico da forma mais eficiente possível".

Eduardo Fernandez, presidente do Centro de Liderança Pública (CLP)

"O desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul é uma oportunidade devido ao vasto campo para diversas atividades. No entanto, é desafiador devido ao clima arredio que exige um planejamento cuidadoso e salvaguardas nos empreendimentos. No mais, o Rio Grande do Sul está no centro geográfico da América do Sul, o que é muito interessante. O Jornal do Comércio está fazendo um belo trabalho com os cadernos especiais que, na minha opinião, deveriam ser distribuídos em todas as bibliotecas das escolas do Estado".

Moacyr Schutsker, presidente do Secovi/RS

"O Mapa Econômico do Rio Grande do Sul é uma grande iniciativa do Jornal do Comércio que o Sicredi utiliza em todas as regiões do Estado onde estamos presentes. Com os dados, fazemos um planejamento das nossas ações, e neste caso com os dados de todas as regiões do Estado destacamos a importância do planejamento em um cenário de incertezas do País".

Ronaldo Sielichow, vice-presidente do CIEE-RS e presidente do Sicredi Origens

“Estamos ainda num processo de reconstrução. É importante dizer que a atividade econômica ainda está em processo de reação. Algumas regiões da cidade ainda precisam de modificações. Mas já estamos vendo um fôlego, novos nichos de oportunidade aqui na Capital, inclusive com algumas outras regiões que não estavam mapeadas. Acreditamos que vai dar um grande boom agora no próximo ano e teremos um grande avanço para Porto Alegre também, inclusive com a mudança do Plano Diretor.”

Juliano Bragatto Abadie, vice-presidente de Relações Institucionais do CRCRS

“É um momento de oportunidades. Com taxa de juros tão alta, é um desafio para qualquer empresário. Acesso a crédito está caro no Brasil e tu ter empresas como a Avel, que conseguem facilitar esse acesso a crédito através de ferramentas incentivadas ou um crédito privado mais direcionado, com custo menor. Isso é um diferencial para o empresário, que a gente sabe que ele tem que rodar hoje o negócio dele comparado com uma taxa de juros de 15%.”

Mariana Pimentel, diretora Institucional do Grupo Avel

“Passamos por um momento de cheias que ainda não está totalmente recuperado. Mas o principal é que os riscos foram minimizados. Então acho que a velocidade com que o Rio Grande do Sul precisa se recuperar e fazer as obras para evitar novos problemas é fundamental para que grandes investimentos possam vir para cá.”

Robinson Oscar Klein, CEO da Cigam Softwares e Presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmão (ACI - NH/CB/EV/DI)

“Nós, da construção civil, entendemos que a mão de obra está muito difícil. Isso acaba elevando o custo e consequentemente o preço final para o cliente. O poder de compra dele não está acompanhando esse crescimento do valor por conta do principalmente quando da mão de obra que está muito cara.”

Daniel Silva, diretor comercial da Cyrela

“É de extrema importância um evento como esse aqui na Capital. Temos a necessidade de juntar as forças, de ter uma participação empresarial de todos os segmentos, principalmente após a catástrofe.”

Irno Pretto, Presidente da Uniodonto

“O Jornal do Comércio promove não só o Mapa Econômico, mas incentiva o comércio, a indústria e o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ter esse evento aqui na Capital, mapeando todo o nosso Estado é muito bom. Precisamos de informações para poder decidir investimentos no Estado.”

Eduardo Estima, Presidente do Ibef-RS

“O principal desafio, eu diria que a é trabalhar a questão da educação, não só a fundamental, como a do superior para esse aumento da produtividade. A inovação vai ser um fator importantíssimo, que é a questão da nossa curva de inflexão que a gente deve alcançar aqui no Rio Grande do Sul nos próximos anos. E isso também vai ser muito impactante na questão do PIB e na geração do desenvolvimento socioeconômico.”

Gustavo Ene, Presidente do Conselho da Ulbra

“Acredito que, pela visão da Unimed, que cuida da saúde de cerca de 2 milhões de gaúchos, o principal desafio para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul é ampliar as políticas públicas com as iniciativas do cooperativismo de saúde. Fundamentalmente que é o que nós representamos.”