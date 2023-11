Lideranças destacam protagonismo do JC com o Mapa Econômico do RS

Debater os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento econômico das Regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral do Rio Grande do Sul foi o objetivo do quinto e último evento do Mapa Econômico do RS de 2023, promovido pelo Jornal do Comércio (JC) ontem, na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre.

Representando o governador Eduardo Leite no evento, a secretária de Comunicação do Estado, Tânia Moreira, destacou a importância do Mapa Econômico do RS e parabenizou o JC pelo projeto, que marca os 90 anos de circulação ininterrupta do diário de economia e negócios. Segundo ela, o jornal, "mais do que registrar o dia a dia da sociedade, é protagonista de um debate público sobre a situação do Estado".

Ela apontou ainda o crescimento do PIB do Rio Grande do Sul em 9,3% em 2021, e relacionou esse índice com o debate conduzido pelo JC. "Precisamos de vozes e de olhares atentos e críticos sobre a realidade, porque a construção do futuro deve ser um processo coletivo pautado pelas decisões tomadas no presente, o que vai ao encontro do falado aqui".

Já o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, destacou que o projeto do JC contribui para a tomada de decisões do poder público. Ele lembrou ainda que a cidade conquistou a classificação de melhor ambiente de negócios do Brasil.

Para Gomes, que representou o prefeito Sebastião Melo no evento, "o setor privado é o motor da economia", assim, saber dos investimentos que estão sendo realizados na cidade é a oportunidade que o poder público tem para "adaptar as políticas de desenvolvimento, colocar os incentivos certos nos locais certos".

Ao apontar que o cálculo do PIB nacional demora para se desdobrar para estados e municípios, ele destacou que o mapeamento do JC como "ferramenta extraordinária de entender a economia privada e ajustar os incentivos em concordância com as necessidades de quem está com a barriga no balcão, e acaba nos dizendo qual caminho a política pública deve seguir".