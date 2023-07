Sob as abóbadas que desenham a cobertura do prédio projetado para ser um ginásio e inspirado nas obras do arquiteto uruguaio Eladio Dieste, o Pelotas Parque Tecnológico atrai cada vez mais empresas e empreendedores. O espaço combina negócios inovadores, com pegada de desenvolvimento de novas soluções tecnológicas, e ainda um coworking.

O parque é recente, foi criado oficialmente em 2016 e é gerido pela Tecnosul, o Parque Científico e Tecnológico, uma associação civil.

"O parque faz conexão de todo o ecossistema de Pelotas, entre universidades, governo, empresas e sociedade. É um espaço de apoio, trabalho e inovação", resume a diretora executiva, Rosani Boeira Ribeiro. Segundo ela, a característica de abertura à comunidade também acaba ampliando o alcance a mais áreas da zona Sul do Estado. "A ideia é que outros venham para usufruir da estrutura. Temos vagas para empreendimentos de base tecnológica que só precisam apresentar projeto para poder se habilitar a estar aqui", motiva a gestora.

Leandro Gausmann, sócio da Coplace Coworking, destaca que a estrutura oferece sala e todo o suporte para quem precisa trabalhar a partir de um ponto físico. "Além do coworking, o ambiente gera mais impulso a startups e outros estágios de operações. Vira um espaço de muita interação", diz Gausmann.

Derick Silveira é um dos ocupantes do Coplace, ontem tem conexão de internet, café, serviço de limpeza e armários, além da mesa onde faz o trabalho remoto monitorando eventos online para o Medgroup, na área médica. "Tenho o que preciso", garante ele, que se mudou para o coworking na pandemia.

O espaço tem café, auditório para 230 pessoas, duas salas de reunião e estacionamento para 65 carros. O parque gera 267 empregos diretos e 638 indiretos.

As três grandes áreas do Pelotas Parque Tecnológico são tecnologia da informação e comunicação, tecnologia em saúde e indústria criativa. Atualmente, 63 empresas atuam no local, sendo 23 instaladas nas áreas geridas pelo Parque, sete no coworking, 15 incubadas, 18 pré-incubadas. Entre as incubadoras, estão a Conectar, Incubadora de Base Tecnológica da UFPel, a Ciemsul, incubadora de empresas multissetorial da UCPel e Senatec, destinada às empresas júnior. São mais 23 instituições parceiras.