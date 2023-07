O cultivo de frutas não é exatamente uma novidade na região. Pelotas é o maior produtor de pêssegos do Rio Grande do Sul, e o principal polo de produção de pêssego em calda do País. Entre 2020 e 2023, mais de 40 mil toneladas do produto foram exportadas por Pelotas. O Estado responde por 60% da produção nacional da fruta, com 11,5 mil hectares de produção e um Valor Bruto da Produção

de R$ 245,72 milhões.

É um plantio que abastece uma tradição da região na industrialização de conservas. Desde 1901, a Schramm produz em Pelotas, e hoje é a maior processadora de pêssegos do Brasil. De acordo com o Sindicato das Indústrias Alimentícias de Doces e Conservas de Pelotas e Região (Sindocopel), o parque industrial local contempla uma produção de até 100 milhões de latas. Somente na Schramm, são 20 milhões.

As frutas processadas pela empresa vêm de 200 agricultores familiares da região de Pelotas, que representam 70% da demanda da empresa. Outros 30%, que incluem ainda abacaxis e figos, são plantados em pomares próprios da empresa centenária.

Na última safra, mais de 60 milhões de latas foram envasadas pelas indústrias da região. O pêssego em calda, que já tinha espaço no mercado nacional, especialmente entre os estados do Sul e Sudeste, a partir de 2021, com a crise na Argentina, passou a ser exportado em maior volume para Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador e Venezuela.