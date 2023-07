Está entre as regiões Sul, Campanha e Fronteira Oeste a maior parte dos 934,6 mil hectares de florestas plantadas no Rio Grande do Sul. Segundo o último anuário da Associação Gaúcha de Empresas Florestais (Ageflor), são 260 mil hectares nessa região. A maior parte, 62%, formada pelo plantio de eucalipto, que é a base para a indústria de celulose e papel, mas a silvicultura gaúcha também inclui os plantios de acácia negra e pinus, que abastecem a indústria com resinas, produtos de madeira e móveis.

As duas maiores áreas plantadas no Estado estão em Encruzilhada do Sul e Piratini. Um cenário que, nesta última década, de acordo com o presidente da Ageflor, Luiz Augusto Alves, encontra-se estagnado, em virtude de limites estabelecidos no zoneamento ambiental para a silvicultura no Estado, em 2009. O setor espera uma revisão da lei neste ano. "Os custos logísticos estabelecem que, cada vez mais, a indústria, especialmente da celulose, esteja próxima da floresta. Com essa atualização que esperamos, é um caminho que se abre para destravar investimentos em novas plantas industriais. Temos um diferencial, além das áreas para o plantio, que é a proximidade com o Porto de Rio Grande", aponta.

A legislação estabelece limites para a silvicultura de acordo com a disponibilidade hídrica de cada bacia hidrográfica, por exemplo. Para Alves, o problema é que o estudo que baseou a definição há 14 anos tinha dados de 12 estações meteorológicas. Hoje, são mais de 200 que, segundo ele, contrariam boa parte das limitações estabelecidas naquela época.

No Rio Grande do Sul, não avançaram investimentos em novas indústrias de celulose na Metade Sul. Em Guaíba, a CMPC quadruplicou sua planta, e tem no Porto de Pelotas o ponto logístico para envio da matéria-prima do Sul do Estado.

"Hoje, eu diria que temos florestas suficientes para uma nova planta de celulose no Estado, mas quem investiria sem garantia de florestas a longo prazo, que só serão possíveis com a revisão da legislação?", questiona Alves. Conforme a Ageflor, o maior potencial para novas florestas plantadas está no Sul, entre a Lagoa dos Patos e a fronteira com o Uruguai.

A região é referência na industrialização de outros produtos florestais. Neste ano, a Tanac, que tem planta industrial em Rio Grande, chegará a 2 milhões de metros quadrados de cavacos produzidos. E no próximo ano, ampliará a produção de pellets. A empresa é considerada a maior produtora de acácia negra no mundo, com 55 milhões de árvores plantadas.