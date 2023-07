O Mapa Interativo: selecione a região de interesse e acesse o conteúdo exclusivo.

O projeto Mapa Econômico do RS, que marca os 90 anos do JC, tem como objetivo mapear economicamente todo o Estado, em 5 regiões, mostrando as principais atividades, peculiaridades, desafios e avanços de cada território. Ao decorrer do ano, será realizado um evento em cada região. A partir de cada evento, será produzido um caderno especial com conteúdo exclusivo. Você encontrará todos esses conteúdos neste espaço, selecionando-os no mapa interativo.