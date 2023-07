A principal porta de entrada e saída de tudo o que é produzido no Estado está na Região Sul: trata-se do Porto de Rio Grande. Foi no século XVIII que, pela primeira vez, oficialmente, uma embarcação transpôs a barra que dava entrada à embocadura da Lagoa dos Patos. Vista do oceano, mais parecia a foz de um grande rio. Daí o nome da localidade de Rio Grande.

Somente um século depois, iniciaram as ações de facilitação da navegação pela barra que, de fato, abririam a porta natural para a economia do futuro estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o porto é a principal via logística da produção econômica gaúcha. Pelo complexo, passam pelo menos 25% do PIB do Estado. Nos últimos 10 anos, foram movimentados, entre importações e exportações, 389,6 milhões de toneladas de produtos por esta via. A imensa maioria formada por grãos e produtos relacionados ao agronegócio.

Somente no primeiro quadrimestre deste ano, de acordo com a Portos RS, 1.046 embarcações chegaram a Rio Grande. Em todo o ano passado, 2.815 embarcações transitaram pelo porto.

"É um porto que tem a sua grande força, como um reflexo da nossa economia do Estado, na agropecuária. Por aqui, movimentamos desde soja, trigo, milho até celulose ou fertilizantes. Mas temos um terminal de contêineres e áreas de apoio muito eficientes. E este é um diferencial no momento da definição de investimentos não apenas em relação à via logística que o porto representa, mas também para o desenvolvimento de cadeias produtivas junto do porto", aponta o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger.