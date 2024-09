Principais indústrias de Rio Grande buscam reduzir pegada de carbono

regiões Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira Oeste , tendo aumentado em 33,1% entre 2020 e 2021 – o ano mais recente da série com dados municipais –, chegando a R$ 13,2 bilhões, impulsionado pela exportação da supersafra de soja daquele ano, Rio Grande é somente o 12º município em emissões atmosféricas entre essas regiões, e trabalha para a neutralização. Mesmo com o maior PIB entre as, tendo aumentado em 33,1% entre 2020 e 2021 – o ano mais recente da série com dados municipais –, chegando a R$ 13,2 bilhões, impulsionado pela exportação da supersafra de soja daquele ano, Rio Grande é somente oentre essas regiões, e trabalha para a neutralização.

caminho rumo à Economia Azul limpa O desafio é encarado pelos gestores do município como uma forma de acelerar o, que promove o desenvolvimento em harmonia com o ambiente marinho – que se almeja para a cidade portuária.

A prefeitura prepara a elaboração do inventário de emissões do município para, a partir daí, buscar a neutralização do que é emitido. Paralelamente, há planos de ampliar áreas de preservação no território – recentemente foi criado o Parque Natural Municipal da Barra do Rio Grande, de proteção integral.

Ao todo, entre áreas estaduais, municipais e federais, Rio Grande concentra quatro unidades de conservação, além da regularização de áreas de preservação permanente, próximas aos mananciais, totalizando entre estas duas categorias, 862,9 quilômetros quadrados. São mais de 30% da área total do município. Um dos potenciais futuros é entrar no mercado de créditos de carbono.

Conforme levantamento do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), do Observatório do Clima, em 2022 foram lançadas 1,3 milhão de toneladas de gases do efeito estufa a partir de Rio Grande. As cinco principais indústrias locais atuam junto ao porto, e contribuíram para que 25% das emissões de gases do efeito estufa de Rio Grande fossem geradas a partir dos transportes e da produção de combustíveis.

Refinaria Riograndense planta industrial da Yara Fertilizantes Se aassume um papel pioneiro na redução da sua pegada de carbono, outros atores deste processo também têm adotado medidas mais sustentáveis. Entre as principais inovações recentes na, por exemplo, que no último ano ativou as operações após um ciclo de R$ 2 bilhões de investimentos, está a redução de distâncias, e por consequência, do consumo de energia e combustíveis para a produção de fertilizantes.

A partir do portão da fábrica, são carregados até 350 caminhões por dia, com um tempo de permanência máximo de três horas. São 15 quilômetros de esteiras, que servem como elos entre cada etapa de preparação de adubos nos 500 mil metros quadrados da fábrica em processos quase 100% automatizados, a partir do cais, que é praticamente dentro do parque industrial.

maior complexo de fertilizantes das Américas ações de descarbonização estão nos nossos produtos, mas também em toda a operação", diz o diretor comercial da região sul da Yara Fertilizantes, João Benetti. "É o, então, nosso desafio era automatizar ao máximo os processos operacionais. Passamos a funcionar como um porto de carga, também, e não somente descargas, com o ship loader. Intensificamos também o nosso modal ferroviário, que liga esta operação a Cruz Alta. Hoje, é uma ferrovia super eficiente, com capacidade de carga e prancha de descarga de 15 mil toneladas. Até então, tínhamos também o transporte rodoviário de matérias-primas para serem misturadas em outras unidades. Hoje, essa preparação do fertilizante é toda feita em Rio Grande. Nossasestão nos nossos produtos, mas também em toda a operação", diz o diretor comercial da região sul da Yara Fertilizantes, João Benetti.

A vantagem logística do Porto de Rio Grande, que concentra as empresas do distrito industrial do outro lado da rua, pela redução de distâncias, é um fator preponderante na redução do potencial poluidor com o transporte, e faz toda a diferença no momento de investir.

Por isso, os cuidados com uma infraestrutura resiliente aos eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes entram na conta, inclusive, do terminal de contêineres mais automatizado do Brasil, e que opera com inteligência artificial no seu fluxo entre navios e terminal e conta com frota de rebocadores com redução de até 70% de emissões e de 14% no consumo de combustível.



A ecomonia e a indústria de Rio Grande

* Rio Grande teve crescimento de 33,1% do PIB entre 2020 e 2021.

* As maiores empresas locais são a Refinaria Riograndense, Tecon Rio Grande, Yara Fertilizantes, Bunge e Bianchini.

* São 54 empresas instaladas no Porto Indústria, o maior distrito industrial do Rio Grande do Sul.