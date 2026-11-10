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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 18:21

Santa Clara do Sul tem o terceiro maior saldo de empregos formais do Vale do Taquari em setembro

Município criou 27 vagas no mês e acumula saldo de 99 postos com carteira assinada nos primeiros nove meses de 2026

Município criou 27 vagas no mês e acumula saldo de 99 postos com carteira assinada nos primeiros nove meses de 2026

PREFEITURA DE SANTA CLARA DO SUL/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Santa Clara do Sul registrou 149 admissões e 122 desligamentos em setembro, segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo de 27 vagas foi o terceiro maior entre os 38 municípios do Vale do Taquari incluídos no levantamento, atrás de Arroio do Meio, com 84 vagas, e Fazenda Vilanova, com 30.
Santa Clara do Sul registrou 149 admissões e 122 desligamentos em setembro, segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. O saldo de 27 vagas foi o terceiro maior entre os 38 municípios do Vale do Taquari incluídos no levantamento, atrás de Arroio do Meio, com 84 vagas, e Fazenda Vilanova, com 30.
A indústria liderou a geração de empregos em Santa Clara do Sul, com saldo de dez vagas, seguida pelo setor de serviços, com sete. Juntos, os dois setores responderam por 17 dos 27 postos criados no mês.
No Vale do Taquari, o saldo foi de 146 empregos formais em setembro. Entre os municípios de maior porte da região, Teutônia abriu 13 vagas e Lajeado, dez. Estrela encerrou o mês com dois desligamentos a mais que admissões.
De janeiro a setembro de 2026, Santa Clara do Sul acumulou saldo positivo de 99 empregos com carteira assinada. Nos dois anos anteriores, o município fechou o ano com saldo negativo. Em 2025, perdeu 62 postos de trabalho e, em 2024, um.

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