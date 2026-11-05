Vale do Taquari tem tendência de chuva acima da média em novembro, aponta prognóstico da Univates

O Vale do Taquari apresenta condições favoráveis à ocorrência de chuvas próximas ou acima da média climatológica durante novembro de 2026. A tendência é apontada pelo prognóstico elaborado pelo Núcleo de Informações Hidrometeorológicas (NIH) da Universidade do Vale do Taquari – Univates, que analisou diferentes modelos de previsão climática para avaliar o comportamento esperado das precipitações e das temperaturas na região.

O cenário é influenciado pela atuação de um episódio de El Niño de intensidade elevada no Oceano Pacífico Equatorial, fenômeno que favorece alterações nos padrões de circulação atmosférica e de chuva na Região Sul do Brasil.

As projeções semanais do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, atualizadas em 31 de outubro, indicam anomalias positivas de precipitação em três dos quatro períodos analisados para novembro. Isso significa que existe tendência de volumes de chuva superiores à média climatológica em diferentes momentos do mês. A previsão aponta maior possibilidade de precipitação acima do padrão histórico até o dia 9, e de 16 a 30 de novembro. Já entre os dias 9 e 16, a tendência é de volumes próximos da climatologia.

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O prognóstico mensal do sistema C3S Multi-System, vinculado ao Copernicus Climate Change Service, também apresenta sinal favorável à ocorrência de precipitação acima da faixa normal climatológica sobre o Vale do Taquari e setores da bacia hidrográfica Taquari-Antas.

A análise conjunta dos modelos aponta, portanto, uma tendência de novembro mais chuvoso do que a média ou próximo dos padrões históricos, mas ainda existem incertezas quanto à quantidade de chuva e à distribuição dos episódios ao longo das semanas. O NIH ressalta que anomalias positivas não significam necessariamente chuva intensa ou persistente durante todo o período. Os acumulados podem ficar concentrados em episódios específicos de instabilidade, intercalados por dias de tempo firme.

No Brasil, a previsão climática sazonal elaborada pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - CPTEC/Inpe, pelo Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet e pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos - Funceme indica maior probabilidade de precipitação acima da faixa normal climatológica na Região Sul entre novembro e janeiro. Frentes frias, áreas de baixa pressão e sistemas convectivos poderão favorecer episódios de chuva intensa e temporais na região. Esses eventos podem vir acompanhados de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em relação ao comportamento térmico, a tendência para novembro é de temperaturas próximas da climatologia no Vale do Taquari, com possibilidade de pequenas variações positivas ou negativas ao longo do mês. A média histórica de novembro em Lajeado, considerando os registros da estação meteorológica da Univates entre 2004 e 2023, é de 22,4 °C.

A previsão de chuva acima da média também precisa ser analisada considerando o histórico hidrológico recente da região. O Painel El Niño 2026–2027 registra que a Região Sul apresentou acumulados expressivos de precipitação nos meses anteriores, acompanhados de episódios recorrentes de elevação dos níveis dos rios e inundações. Na bacia do Taquari, foram registrados eventos de inundação durante setembro em municípios como Santa Tereza, Muçum, Encantado, Estrela, Lajeado, Bom Retiro do Sul, Porto Mariante e Taquari.

O boletim também apresenta previsões sazonais favoráveis à ocorrência de vazões acima da média e maior risco de cheias na Região Sul. Essas projeções, entretanto, representam tendências regionais e não permitem determinar antecipadamente a ocorrência ou a magnitude de eventuais inundações na bacia Taquari-Antas.