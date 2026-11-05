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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 16:27

Arroio do Meio habilita novas estações meteorológicas

Estações meteorológicas foram instaladas em pontos que não havia medição oficial

Estações meteorológicas foram instaladas em pontos que não havia medição oficial

PREFEITURA DE ARROIO DO MEIO/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Quatro novas estações meteorológicas ampliam a capacidade de monitoramento das condições climáticas em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Os equipamentos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar, e instalados em outubro, em pontos estratégicos: Rui Barbosa (no clube esportivo), no Centro, na Casa Paroquial, na ponte da Subprefeitura de Arroio Grande e no salão da comunidade da Linha 32.
Quatro novas estações meteorológicas ampliam a capacidade de monitoramento das condições climáticas em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Os equipamentos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar, e instalados em outubro, em pontos estratégicos: Rui Barbosa (no clube esportivo), no Centro, na Casa Paroquial, na ponte da Subprefeitura de Arroio Grande e no salão da comunidade da Linha 32.
Os locais foram escolhidos por não contarem com medição oficial de chuva, permitindo ampliar a cobertura e obter informações mais precisas sobre os volumes registrados em diferentes regiões do município. Com as novas instalações, Arroio do Meio passa a contar com sete estações meteorológicas oficiais, incluindo as unidades do Serviço Geológico do Brasil (SGB), localizadas nas subprefeituras de Palmas e Forqueta e na Secretaria de Obras.
Para o coordenador da Defesa Civil, Fábio Kuhn, a ampliação representa um avanço importante na prevenção e no acompanhamento de eventos climáticos. “Passamos a ter informações mais precisas sobre os volumes de chuva em diferentes localidades, o que qualifica o monitoramento e a tomada de decisões. Somados aos novos equipamentos de comunicação, esses investimentos fortalecem nossa estrutura e ampliam nossa capacidade de prevenção e resposta”, destaca.
Os recursos ainda foram utilizados para reforçar a estrutura de comunicação com dois megafones profissionais e rádios comunicadores, fortalecendo o contato o entre as equipes durante atendimentos e ocorrências.
Desde 2025, o município tem dado ênfase na preparação, prevenção e enfrentamento a emergências climáticas. O Plano de Contingência foi aprimorado e vem sendo revisado periodicamente. O município também tem focado na capacitação de pessoas, inclusive da comunidade, e aprimorado a estrutura disponível para a Defesa Civil e a população.
Dentre as diversas melhorias já implementadas estão a instalação de réguas físicas com marcação das cotas; marcação das cotas de inundação em postes de energia elétrica; aquisição de equipamentos operacionais e instalação de equipamentos Starlink e geradores nas subprefeituras de Palmas, Arroio Grande e Forqueta.

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