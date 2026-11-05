Arroio do Meio habilita novas estações meteorológicas

Quatro novas estações meteorológicas ampliam a capacidade de monitoramento das condições climáticas em Arroio do Meio, no Vale do Taquari. Os equipamentos foram viabilizados por meio de emenda parlamentar, e instalados em outubro, em pontos estratégicos: Rui Barbosa (no clube esportivo), no Centro, na Casa Paroquial, na ponte da Subprefeitura de Arroio Grande e no salão da comunidade da Linha 32.
Os locais foram escolhidos por não contarem com medição oficial de chuva, permitindo ampliar a cobertura e obter informações mais precisas sobre os volumes registrados em diferentes regiões do município. Com as novas instalações, Arroio do Meio passa a contar com sete estações meteorológicas oficiais, incluindo as unidades do Serviço Geológico do Brasil (SGB), localizadas nas subprefeituras de Palmas e Forqueta e na Secretaria de Obras.
Para o coordenador da Defesa Civil, Fábio Kuhn, a ampliação representa um avanço importante na prevenção e no acompanhamento de eventos climáticos. “Passamos a ter informações mais precisas sobre os volumes de chuva em diferentes localidades, o que qualifica o monitoramento e a tomada de decisões. Somados aos novos equipamentos de comunicação, esses investimentos fortalecem nossa estrutura e ampliam nossa capacidade de prevenção e resposta”, destaca.
Os recursos ainda foram utilizados para reforçar a estrutura de comunicação com dois megafones profissionais e rádios comunicadores, fortalecendo o contato o entre as equipes durante atendimentos e ocorrências.
Desde 2025, o município tem dado ênfase na preparação, prevenção e enfrentamento a emergências climáticas. O Plano de Contingência foi aprimorado e vem sendo revisado periodicamente. O município também tem focado na capacitação de pessoas, inclusive da comunidade, e aprimorado a estrutura disponível para a Defesa Civil e a população.
Dentre as diversas melhorias já implementadas estão a instalação de réguas físicas com marcação das cotas; marcação das cotas de inundação em postes de energia elétrica; aquisição de equipamentos operacionais e instalação de equipamentos Starlink e geradores nas subprefeituras de Palmas, Arroio Grande e Forqueta.