BRDE destinará R$ 3 milhões contra impactos do El Niño

A cada chuva mais intensa, o arroio Guajuviras transborda e traz inúmeros transtornos à população do bairro localizado na zona leste do município de Canoas. Para conter os alagamentos e proteger a biodiversidade local, o projeto Bacias Verdes Guajuviras irá construir uma bacia de contenção de água no arroio a promover a restauração ecológica da respectiva área de preservação permanente (APP), a partir de uma parceria entre a Universidade La Salle e a prefeitura.

Trata-se de um problema crônico e que afeta cerca de 67 mil moradores desta região de Canoas, cidade entre as mais impactadas na enchente de maio de 2024. O projeto está entre os selecionados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que irá destinar mais de R$ 3 milhões para iniciativas a serem implementadas na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Taquari.

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A escolha do projeto ocorreu através da chamada Teia de Soluções - Sprint Chuvas do El Niño, uma iniciativa que reúne BRDE, Fundação Grupo Boticário e RegeneraRS. Lançada em agosto deste ano, a chamada financiará ações de resposta rápida para proteger a biodiversidade e reduzir impactos provocados por chuvas intensas decorrentes do El Niño, fenômeno climático que vem provocando precipitações acima da média, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Conforme o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto, a nova edição do Teia de Soluções reforça a importância do apoio a projetos de resiliência a partir do conceito de SBN – Soluções Baseadas da Natureza. “Os desafios climáticos exigem esse olhar diferenciado capaz de mitigar os impactos ambientais e proteger as populações. A sustentabilidade está neste equilíbrio”, frisou o diretor.

O projeto de Canoas receberá do banco o aporte de R$ 598,5 mil e estabelece, no prazo de até 10 meses, a construção da bacia de contenção de água, a dragagem de leito do arroio, remoção de resíduos, reforma do talude e cercamento da área e restauração ecológica da APP. A ação abrange uma área de 537 hectares e prevê ainda o plantio de espécies nativas e controle de invasoras exóticas.

O BRDE selecionou ao todo sete projetos. Além do Bacias Verdes Guajuviras, serão apoiadas outras três iniciativas em Porto Alegre, uma junto ao rio Caí e dois projetos no Vale do Taquari. Com os recursos dos demais parceiros da Teia de Soluções, os aportes apenas para o Rio Grande do Sul se aproximam dos R$ 5 milhões.