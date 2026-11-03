Lajeado amplia coleta seletiva para aumentar índices de reciclagem

A Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Sema), ampliará o serviço de coleta seletiva em diversos bairros do município a partir de 16 de novembro. A mudança prevê novos dias de recolhimento em nove bairros e a transferência da operação seletiva para o turno da noite em alguns deles. O objetivo é ampliar o atendimento à população e incentivar a separação e a destinação correta dos resíduos recicláveis.

Com as alterações, os bairros Americano, Centro, Florestal, Hidráulica e Moinhos passam a contar com coleta seletiva às segundas, quartas e sextas-feiras, no turno da noite, a partir das 18h. Já nos bairros São Cristóvão e Universitário (e loteamento Verdes Vales), o recolhimento será realizado às terças e quintas-feiras, também à noite, a partir das 18h.

A ampliação também ocorre nos bairros Conventos, que passa a contar com recolhimento diurno às segundas e quintas-feiras; Jardim Botânico, às quartas e sextas-feiras; e Montanha, às segundas e sextas-feiras.

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Os demais bairros seguem com os mesmos dias de coleta seletiva e o serviço permanece sendo realizado durante o dia, a partir das 7h, conforme o cronograma.

Com a implantação dos contêineres, o descarte de resíduos comuns (orgânico e rejeito) devem ser feitos apenas na lixeira comum ou no contêiner mais próximo da residência. Os equipamentos foram instalados com distância média de 100 metros entre si, o que significa que, no máximo, o morador precisa caminhar cerca de 50 metros para realizar o descarte correto, sendo de responsabilidade do cidadão a disponibilização correta dos resíduos.

A administração municipal reforça que o resíduo deve ser acondicionado adequadamente em sacos fechados antes de ser colocado nos contêineres e lixeiras. Já para os resíduos recicláveis (papel, plástico, vidro e metal) a orientação é que sejam embalados em sacos verdes ou azuis e colocados ao lado do contêiner/lixeira ou em frente à residência somente no dia e horário da coleta seletiva, a fim de evitar contaminação dos materiais e possibilitar o correto recolhimento. Nos bairros onde a coleta comum não é diária, a coleta seletiva ocorre em dias alternados, para que os resíduos não sejam misturados.

Para facilitar a identificação e adesão da população à coleta seletiva, a administração municipal, por meio da Sema, conta com um programa de distribuição de sacos verdes para auxiliar na separação do resíduo. Cada morador pode retirar os sacos verdes na sede da Sema, no Parque do Engenho, ou em eventos e ações realizadas pela pasta.