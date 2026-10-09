Capão da Canoa terá novo pavilhão para central de triagem de resíduos

Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, está finalizando um novo pavilhão de 1.806 m² no aterro sanitário municipal, na Estrada da Laguna, para abrigar a Central de Triagem de Resíduos da cidade. A previsão é que a unidade entre em funcionamento no início de novembro, beneficiando diretamente as 87 pessoas que atuam no local.
O espaço foi construído pela Nazale Incorporadora, por meio de uma contrapartida celebrada com a Prefeitura de Capão da Canoa e a Associação dos Agentes Econômicos e Ecológicos de Capão da Canoa (Asagee). A estrutura do local está pronta, e a iluminação e as instalações elétricas estão em finalização. Na sequência, a unidade receberá duas esteiras de triagem, que integrarão a operação.
O pavilhão contará com uma área destinada à separação dos resíduos e à prensagem dos materiais recicláveis, além de dois vestiários e um depósito específico para materiais eletrônicos. A estrutura representa uma mudança importante nas condições de trabalho dos profissionais.
Fundada em 2001, a Asagee é uma organização sem fins lucrativos que atua na coleta seletiva e triagem de resíduos sólidos em parceria com o município. Com recolhimento de cerca de 12 toneladas diárias — das quais 60% são reaproveitadas —, a entidade comercializa os materiais recicláveis para gerar renda aos associados. Além da inclusão social, o projeto promove a redução do volume de lixo na cidade e proteção ambiental.
O sócio-fundador da Nazale, José Nazareno, ressalta que a construção do pavilhão representa uma iniciativa que reúne responsabilidade ambiental e atenção às pessoas envolvidas neste processo. “A cooperação com a Prefeitura e a Associação permite contribuir de forma concreta para o cuidado com o Litoral, ao mesmo tempo em que oferece um espaço de trabalho mais adequado para quem atua diariamente na triagem. Também é uma forma de valorizar o trabalho realizado pelos associados e garantir que uma parcela importante dos resíduos gerados pela população possa ser reaproveitada e retorne ao ciclo produtivo”, destaca.
Para o prefeito de Capão da Canoa, Valdomiro Novaski, a nova estrutura contribui simultaneamente para aprimorar o serviço público e a preservação ambiental. “Essa parceria é muito importante, porque vai melhorar a coleta seletiva e dar melhores condições de trabalho para quem atua na triagem dos materiais. É um investimento que traz benefícios para o município, para os trabalhadores e também para o meio ambiente”, afirma.