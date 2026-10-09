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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 18:20

Capão da Canoa terá novo pavilhão para central de triagem de resíduos

Estrutura de 1.806 m² vai beneficiar 87 trabalhadores e qualificar as condições para a separação e o reaproveitamento de materiais recicláveis no município

Estrutura de 1.806 m² vai beneficiar 87 trabalhadores e qualificar as condições para a separação e o reaproveitamento de materiais recicláveis no município

PREFEITURA DE CAPÃO DA CANOA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, está finalizando um novo pavilhão de 1.806 m² no aterro sanitário municipal, na Estrada da Laguna, para abrigar a Central de Triagem de Resíduos da cidade. A previsão é que a unidade entre em funcionamento no início de novembro, beneficiando diretamente as 87 pessoas que atuam no local.
Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho, está finalizando um novo pavilhão de 1.806 m² no aterro sanitário municipal, na Estrada da Laguna, para abrigar a Central de Triagem de Resíduos da cidade. A previsão é que a unidade entre em funcionamento no início de novembro, beneficiando diretamente as 87 pessoas que atuam no local.
O espaço foi construído pela Nazale Incorporadora, por meio de uma contrapartida celebrada com a Prefeitura de Capão da Canoa e a Associação dos Agentes Econômicos e Ecológicos de Capão da Canoa (Asagee). A estrutura do local está pronta, e a iluminação e as instalações elétricas estão em finalização. Na sequência, a unidade receberá duas esteiras de triagem, que integrarão a operação.
O pavilhão contará com uma área destinada à separação dos resíduos e à prensagem dos materiais recicláveis, além de dois vestiários e um depósito específico para materiais eletrônicos. A estrutura representa uma mudança importante nas condições de trabalho dos profissionais. 
Fundada em 2001, a Asagee é uma organização sem fins lucrativos que atua na coleta seletiva e triagem de resíduos sólidos em parceria com o município. Com recolhimento de cerca de 12 toneladas diárias — das quais 60% são reaproveitadas —, a entidade comercializa os materiais recicláveis para gerar renda aos associados. Além da inclusão social, o projeto promove a redução do volume de lixo na cidade e proteção ambiental.

O sócio-fundador da Nazale, José Nazareno, ressalta que a construção do pavilhão representa uma iniciativa que reúne responsabilidade ambiental e atenção às pessoas envolvidas neste processo. “A cooperação com a Prefeitura e a Associação permite contribuir de forma concreta para o cuidado com o Litoral, ao mesmo tempo em que oferece um espaço de trabalho mais adequado para quem atua diariamente na triagem. Também é uma forma de valorizar o trabalho realizado pelos associados e garantir que uma parcela importante dos resíduos gerados pela população possa ser reaproveitada e retorne ao ciclo produtivo”, destaca.
Para o prefeito de Capão da Canoa, Valdomiro Novaski, a nova estrutura contribui simultaneamente para aprimorar o serviço público e a preservação ambiental. “Essa parceria é muito importante, porque vai melhorar a coleta seletiva e dar melhores condições de trabalho para quem atua na triagem dos materiais. É um investimento que traz benefícios para o município, para os trabalhadores e também para o meio ambiente”, afirma.

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