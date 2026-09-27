Prefeitura de Novo Hamburgo abre edital para coleta de lixo

A prefeitura de Novo Hamburgo abriu processo licitatório para a contratação da empresa especializada que ficará responsável pela coleta, transporte para destinação final dos resíduos sólidos urbanos no município. O edital contempla todas as etapas do sistema de limpeza urbana, abrangendo desde o recolhimento domiciliar porta a porta até o transbordo na Central de Triagem da Roselândia e o transporte para a destinação final ao aterro sanitário licenciado.
Estruturada em três lotes independentes, a licitação viabiliza a contratação de diferentes empresas em cada etapa operacional, permitindo que distintas corporações assumam de forma individualizada a coleta, o translado até ao aterro sanitário ou a manutenção da central. O primeiro lote estabelece a operação da coleta, com a frota principal de recolhimento com 12 caminhões compactadores, sendo 11 para a operação diária e um reserva. Cada caminhão compactador terá equipe dedicada formada por um motorista e três garis, além de rastreamento via GPS e câmeras de monitoramento em tempo real. Outro ponto de destaque no certame é a ampla cobertura de contentores nas ruas, totalizando 1,7 mil unidades para aprimorar a higiene e o descarte correto da população.
O segundo lote é sobre a destinação dos resíduos. O edital prevê o transbordo da Central de Resíduos, no bairro Roselândia, com destino ao aterro sanitário da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR), situado no município de Minas do Leão. A estimativa é de 4,8 mil toneladas mensais. A operação envolverá oito carretas.
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Já o terceiro lote é sobre a operação do transbordo e monitoramento de aterro desativado e compreende a manutenção da balança, manutenção periódica de vias internas, lagoas de chorume, conservação das células encerradas e placas indicativas. O lote exige escavadeira e retroescavadeira com operador, além de equipe com sete ajudantes no turno diurno e 1 ajudante no turno noturno para apoio permanente nas descargas.
Somados os três lotes, o orçamento mensal máximo de referência totaliza R$ 2.458.237,76, montante que deverá reduzir após a fase de lances da licitação. O prazo do contrato é de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.