Câmara apoia projeto binacional para o Aeroporto de Rivera

A Câmara Internacional de Logística e Transportes (CIT) emitiu uma resolução oficial durante sua assembleia geral em Santiago, Chile, no início de outubro, manifestando apoio institucional à binacionalização do Aeroporto Internacional Presidente General Oscar Gestido , localizado em Rivera, no Uruguai . A iniciativa visa beneficiar a comunidade integrada da chamada Fronteira da Paz , unindo os municípios de Sant'Ana do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai) "por meio de laços turísticos, econômicos e sociais mais fortes", segundo o comunicado.

Embora acordos anteriores tenham sido estabelecidos entre as autoridades aeronáuticas de ambos os países, a implementação prática do projeto ainda enfrenta pendências que impedem seu funcionamento total. Para solucionar isso, a CIT, através do documento, afirmou que vai ajudar a incentivar os governos e órgãos competentes a adotarem as medidas necessárias para concretizar a gestão compartilhada do terminal. Além disso, o documento defende a criação de uma rota aérea regular conectando a região fronteiriça a Porto Alegre com tarifas equivalentes a voos domésticos, planejando futuras conexões para Florianópolis.

Os objetivos em transformar o terminal em binacional estão ligados à promover o desenvolvimento regional, ampliar a integração entre as duas cidades e a infraestrutura de transporte para as populações da fronteira e viabilizar conexões aéreas regulares sob condições equivalentes às de voos nacionais, sem a aplicação de tarifas internacionais.