Câmara apoia projeto binacional para o Aeroporto de Rivera

A Câmara Internacional de Logística e Transportes (CIT) emitiu uma resolução oficial durante sua assembleia geral em Santiago, Chile, no início de outubro, manifestando apoio institucional à binacionalização do Aeroporto Internacional Presidente General Oscar Gestido, localizado em Rivera, no Uruguai. A iniciativa visa beneficiar a comunidade integrada da chamada Fronteira da Paz, unindo os municípios de Sant'Ana do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai) "por meio de laços turísticos, econômicos e sociais mais fortes", segundo o comunicado.
Embora acordos anteriores tenham sido estabelecidos entre as autoridades aeronáuticas de ambos os países, a implementação prática do projeto ainda enfrenta pendências que impedem seu funcionamento total. Para solucionar isso, a CIT, através do documento, afirmou que vai ajudar a incentivar os governos e órgãos competentes a adotarem as medidas necessárias para concretizar a gestão compartilhada do terminal. Além disso, o documento defende a criação de uma rota aérea regular conectando a região fronteiriça a Porto Alegre com tarifas equivalentes a voos domésticos, planejando futuras conexões para Florianópolis.
Os objetivos em transformar o terminal em binacional estão ligados à promover o desenvolvimento regional, ampliar a integração entre as duas cidades e a infraestrutura de transporte para as populações da fronteira e viabilizar conexões aéreas regulares sob condições equivalentes às de voos nacionais, sem a aplicação de tarifas internacionais.
De acordo com a resolução, embora já existam avanços institucionais e acordos celebrados entre a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica, a Dinacia (Uruguai), a operação binacional ainda não foi plenamente concretizada. Desde a reinauguração do termina, foram assinados acordos como a Resolução nº 727/2023 da ANAC, que afirma que voos realizados por empresas brasileiras exploradoras de serviços aéreos com origem no território brasileiro e destino ao Aeroporto de Rivera serão considerados de natureza doméstica para a aplicação das tarifas aeroportuárias de embarque e conexão nos aeroportos brasileiros, e o acordo de agosto de 2024, em que permite o uso de empresas aéreas brasileiras no terminal uruguaio.
As pendências indicadas no documento indicam que ainda resta uma definição e execução de medidas regulatórias acertadas entre as agências nacionais, a fim de colocar em prática os critérios já estabelecidos entre os dois países
e a efetivação da conexão aérea regular. Isso aconteceria com o início dos voos regulares na rota Rivera–Sant'Ana do Livramento a Porto Alegre
(e, em fase posterior, a Florianópolis) sob a garantia de condições e tarifas equivalentes às de voos domésticos. Ainda não há informações de interesse de companhias aéreas em operar a rota entre a Capital gaúcha e a cidade uruguaia.
O aeroporto de Rivera passou por uma grande reforma e foi reinaugurado em 2023. Cerca de US$ 13 milhões foram investidos nas melhorias do terminal. Quando foi aberto, o presidente uruguaio à época, Luis Lacalle Pou, assinou com o governo brasileiro um termo para que o terminal fosse, de fato, binacional. Também na oportunidade, a Azul Linhas Aéreas anunciou uma linha entre Porto Alegre e Rivera, mas a operação não chegou a ser iniciada.