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Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 17:25

Prefeitura de Santa Maria define local para o novo aeroporto regional

Localização na Região Oeste vai acelerar etapas de planejamento do futuro hub logístico da Região Central do Rio Grande do Sul, pontuou Rodrigo Decimo (foto)

Localização na Região Oeste vai acelerar etapas de planejamento do futuro hub logístico da Região Central do Rio Grande do Sul, pontuou Rodrigo Decimo (foto)

Samuel Marques/PMSM/Divulgação/Cidades
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O prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo, anunciou na manhã desta quarta-feira (7) a escolha da Região Oeste do município, às margens da BR-287 e a dez quilômetros do Distrito Industrial, como o local definitivo para a construção do Novo Aeroporto Regional. O anúncio foi feito em um evento do LabCriativo.
O prefeito de Santa Maria, Rodrigo Decimo, anunciou na manhã desta quarta-feira (7) a escolha da Região Oeste do município, às margens da BR-287 e a dez quilômetros do Distrito Industrial, como o local definitivo para a construção do Novo Aeroporto Regional. O anúncio foi feito em um evento do LabCriativo.
Segundo o prefeito, a melhor área ranqueada fica às margens da BR-287, em direção a São Pedro do Sul e a cerca de 10 km de distância do Distrito Industrial. "Trabalhamos com as questões do transporte de mais passageiros e com a operação de cargas, além da movimentação turística para toda a nossa região. Já tivemos a confirmação dos 33 prefeitos que compõem a AM Centro e das demais lideranças. Com isso, projetamos ser o maior hub logístico da Metade Sul do Estado e da Fronteira Oeste”, projetou Decimo.
O secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Santa Maria, Ronie Gabbi, também presente no anúncio, explicou o ranqueamento disponibilizado pela SAC durante reunião nesta segunda-feira (5), em Brasília-DF. Das 36 áreas mapeadas anteriormente, seis haviam sido vistoriadas. Entre essas áreas, a localizada na Região Oeste é a que apresenta melhores condições para receber o Novo Aeroporto Regional de Santa Maria. Com isso, a finalidade é de que seja formado um hub logístico, prevendo conexão com a Metade Sul do Estado e com a Fronteira Oeste.
Segundo a prefeitura, a decisão atende à necessidade urgente de substituir a atual pista compartilhada com a Base Aérea no bairro Camobi, incapaz de receber aeronaves comerciais de grande porte, permitindo transformar a Região Central gaúcha em um polo estratégico de passageiros e transporte de cargas.
A escolha da área antecipou o cronograma municipal previsto originalmente para o fim do ano e permitiu reprogramar o início dos estudos de viabilidade técnica e ambiental já para janeiro de 2027.
Com investimentos estimados entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões, o novo complexo aeroportuário tem previsão de início de obras em 2029 e conclusão projetada para o começo de 2032.
O empreendimento busca superar o gargalo estrutural mantido pela operação atual, limitada a modelos turbopropulsores regionais de menor capacidade após o encerramento de rotas nacionais no último ano. A inviabilidade econômica de reformar a estrutura militar existente consolidou a opção pelo sítio civil independente. Além do impacto no comércio e na logística de suprimentos, o prefeito já pontuou anteriormente que a nova infraestrutura impulsionará o turismo nos geoparques da Quarta Colônia e de Caçapava do Sul, bem como os eventos de turismo religioso da região.

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