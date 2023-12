Rivera reinaugura aeroporto à espera de voos entre Uruguai e Brasil

A aviação do Mercosul ganha reforço com o novo status do Aeroporto de Rivera, na fronteira com o Rio Grande do Sul que passou a ser binacional. A dimensão da inserção do aeroporto vizinho é comprovada pela badalação em torno da reinauguração do terminal, no fim da tarde desta segunda-feira (11), que levará à região o presidente uruguaio, Luis Alberto Lacalle Pou, o governador gaúcho, Eduardo Leite, e ministros dos dois lados.

Além disso, já foi aberta consulta pública pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para as companhias brasileiras de aviação levarem sugestões sobre o uso do novo hub. A medida segue acordo firmado entre a agência brasileira e a Direção Nacional de Aviação Civil do Uruguai (Dinacia). O prazo vai até 18 de dezembro.

A operação fronteiriça é vista como potencial para robustecer a rota na região, que já tem aeroportos com voos regulares em Uruguaiana, na frente com a Argentina e com voos para São Paulo, em Bagé, na malha regional para Porto Alegre, e Pelotas, com fluxo também interestadual.

Os ministros do Brasil de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, da Secretaria de Comunicações Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira, devem participar, além de parlamentares federais e estaduais.

No evento em Rivera, também vai ter lançamento do edital da licitação da dragagem da Lagoa Mirim/Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, informa o deputado estadual Frederico Antunes, que preside a Frente Parlamentar da Aviação na Assembleia Legislativa.

"Um terceiro ato poderá ocorrer também: o anúncio do edital para construção da segunda ponte entre Jaguarão e Rio Branco", indica Antunes, em nota.

O deputado aposta que as empresas aéreas do Brasil, como a Azul já tenham operações com voos no primeiro semestre de 2024. "A expectativa é de voos diretos entre Porto Alegre e Rivera e, na sequência, da Capital, Rivera e Montevidéu", comenta Antunes, em nota.