Museu do Chimarrão em Guaporé abrirá em novembro, na ERS-129

O município de Guaporé, na região Nordeste do Rio Grande do Sul, ganhará, em novembro deste ano, o Museu do Chimarrão. O empreendimento está sendo construído na ERS-129 e fará parte de um complexo turístico, ao lado do Monaro Hotel e Shopping Belas Guaporé. O local possui em torno de 900 m2 , onde, além da estrutura do museu, também haverá um monumento em formato de bomba de chimarrão, com 14 metros de largura. Idealizado pelo empresário Juliano Pulita, a iniciativa do local busca atrair turistas para a cidade.





O projeto é fruto de um investimento privado e sua estrutura conta com cerca de 600 m2 no pavimento térreo e quase 300 m2 no subsolo. Do lado externo, o local também contará com três construções: a escultura de uma bomba de chimarrão, com 14 metros e em torno de 1 tonelada, um monumento dedicado à Nossa Senhora Gaúcha do Mate e outro em formato de cuia, com espaço para visitantes entrarem e tirarem fotos. "Existe um investimento na estrutura física, mas também na formação do acervo, na pesquisa histórica e na criação de uma experiência que realmente represente a importância do chimarrão para a nossa cultura. É um projeto privado, mas que nasce com o propósito de gerar benefícios para toda a comunidade e para o turismo regional”, ressalta o empresário.





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O museu funcionará em horário comercial, com programação especial para escolas, grupos, eventos e projetos culturais. Quanto ao acervo, Pulita explica que haverá cerca de seis mil peças, como cuias e bombas de prata do século passado. O local também contará com visita guiada e exposições temporárias. Entre os destaques da experiência estão as projeções audiovisuais e painéis interativos nos quais o visitante poderá criar virtualmente seu próprio chimarrão personalizado, registrar a criação em foto e levar a lembrança digital. Ainda, um dos eixos da exposição apresentará o passo a passo do preparo, diferentes tipos de montagem, o guia de etiqueta e os chamados Mandamentos do Chimarrão. “Teremos uma parte dedicada à história e à cultura, contada a partir dos índios Guaranis, além de um grande acervo de bombas de chimarrão, com peças de diferentes épocas, estilos e origens. A proposta é que o visitante não apenas conheça objetos, mas compreenda toda a história e a tradição que existe por trás do chimarrão”, conta o idealizador.





De acordo com o empresário, o Museu do Chimarrão nasceu do desejo de valorizar e preservar uma das tradições mais importantes da cultura gaúcha. Ao mesmo tempo, o empresário tem uma proximidade especial com a tradição por produzir bombas de chimarrão. Segundo ele, com o empreendimento, será possível deixar um legado na região. “A ideia foi criar em Guaporé um espaço que pudesse contar a história da tradição, reunir peças, preservar memórias e, ao mesmo tempo, proporcionar uma experiência para quem nos visita. O projeto foi crescendo e percebemos que o museu poderia ir além da preservação cultural, sendo também um importante atrativo turístico para Guaporé e toda a região”, conta Pulita.



