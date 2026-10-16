Imbé planeja abrir central para beneficiar pescadores do município

Em Imbé, no litoral do Estado, a prefeitura adquiriu terreno para a construção de uma Central de Beneficiamento do Pescado. O local será utilizado como ponto de passagem, onde os pescadores do município poderão entregar sua pesca para inspeção sanitária e corte do peixe. Em troca, o profissional deve deixar 10% da pesca total, a qual será destinada a escolas municipais, como parte da refeição dos estudantes. Segundo o Secretário Municipal de Pesca, Giovani Pereira, a previsão para início de funcionamento da central é agosto de 2027.

De acordo com o secretário, a proposta para construção da central surgiu devido à necessidade de monitoramento municipal no corte e manuseio dos peixes. O fileteamento do pescado, explica, não pode ser realizado na casa do pescador devido à proibição da fiscalização sanitária de realizar o corte do pescado fora de locais inspecionados. Ainda, para realizar a venda do produto, pescadores do município precisam procurar por um atravessador, um intermediário responsável pela revenda a supermercados e peixarias.

Ao mesmo tempo, conta o secretário, a prefeitura analisou o valor gasto com a compra de peixes utilizados nas refeições escolares, cerca de uma tonelada e meia de pescado anualmente. Assim, a idealização da central busca resolver as dificuldades dos pescadores trazidas ao poder municipal, enquanto também beneficia o setor público ao facilitar a arrecadação de alimentos nas merendas das escolas. “Se montarmos uma estação de beneficiamento o próprio pescador pode manusear o seu peixe depois de passar pela central. Então, a prefeitura vai saber de quem é o peixe pelo Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), enquanto o pescador vai deixar 10% do filé pronto para a educação. Com essa quantidade, a expectativa é de que a educação vai poder utilizar três vezes por semana a proteína do peixe para os estudantes”, afirma Pereira.

De acordo com ele, com o funcionamento da central, previsto para o segundo semestre de 2027, não haverá necessidade de um atravessador e o próprio pescador será responsável pela venda do peixe a supermercados, peixarias e restaurantes. Mesmo que não haja mudança no valor final do produto, haverá aumento no lucro do pescador, explica. “Os 10% da pesca entregues à prefeitura ainda é mais barato do que um atravessador, pois após passar pela central o profissional poderá fazer a venda ele mesmo, de um produto inspecionado. Hoje, um atravessador paga entre R$2,50 e R$4,50 o quilo do peixe para depois vender a R$40,00. Agora quem fará a venda é o próprio pescador”, ressalta.

O local poderá ser utilizado apenas por pescadores de Imbé, uma vez que a central funcionará com o Selo de Inspeção Municipal (SIM), o qual permite a venda somente dentro da cidade. Além disso, é necessário possuir Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), explica o secretário. No espaço, o pescador poderá entregar seu peixe para inspeção, fileteamento - o qual será pago à parte - e para ser embalado, após, o produto poderá ser vendido diretamente. Ao todo, cerca de R$600 mil devem ser investidos na construção do local, onde poderão ser armazenados até 20 toneladas de peixe.