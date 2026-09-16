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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 11:34

Anvisa proíbe T36, caneta paraguaia com princípio ativo do Mounjaro

Produto é vendido como uma versão de tirzepatida, o mesmo princípio ativo do Mounjaro

Produto é vendido como uma versão de tirzepatida, o mesmo princípio ativo do Mounjaro

Evandro Leal/Divulgação/JC
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Agências
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu, nesta quarta-feira (16), a importação, o armazenamento, a distribuição, a comercialização, a propaganda e o uso da caneta emagrecedora paraguaia T36.
O produto é vendido como uma versão de tirzepatida, o mesmo princípio ativo do Mounjaro, da farmacêutica americana Eli Lilly, hoje o único medicamento à base dessa substância autorizado a circular no Brasil.

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