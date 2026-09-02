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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 09:49

Anvisa suspende produção na fábrica da Unilever após identificar irregularidades no controle de qualidade

Empresa é dona de marcas como Omo, Dove, Seda, Rexona, Comfort, Helmans, Cif e Knorr

Empresa é dona de marcas como Omo, Dove, Seda, Rexona, Comfort, Helmans, Cif e Knorr

Unilever/Divulgação/JC
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Agências
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nesta quarta-feira (2), a suspensão da fabricação de produtos de limpeza na fábrica da Unilever, multinacional de origem anglo-holandesa, em Vinhedo (SP). Foram identificadas falhas nas Boas Práticas de Fabricação, "requisitos que as empresas devem cumprir para assegurar que a produção conte com sistemas de controle de qualidade adequados", diz a Anvisa, em nota.
 

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