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Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 15:17

Hospital reabre em Guaíba e atendimentos iniciam na segunda-feira

Gestão ficará a cargo da Círculo Saúde, operadora de planos de saúde que atua na região da Serra

Gestão ficará a cargo da Círculo Saúde, operadora de planos de saúde que atua na região da Serra

Querotti Complex/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
Foi inaugurado, na tarde desta quinta-feira (24), no centro de Guaíba, o novo Hospital do Círculo, que funcionará no antigo Hospital de Guaíba, que ficou fechado por um período de quatro anos. A gestão ficará a cargo da Círculo Saúde, operadora de planos de saúde que atua na região da Serra. Os atendimentos iniciam a partir da segunda-feira (28).

A reabertura integra a expansão da operadora, sediada em Caxias do Sul, para a Costa Doce e a Grande Porto Alegre. A primeira fase, com investimento de cerca de R$ 8 milhões, inclui pronto atendimento clínico adulto 24 horas, sala de emergência, leitos de observação e bloco cirúrgico com duas salas, além de 120 empregos diretos. O diretor de negócios e gestão saúde da operadora, Leno Almeida, disse em julho ao Cidades que, por ser uma instituição sem fins econômicos, a iniciativa é "uma chance de levar mais cuidado e saúde" à população local.

A implantação será gradual. A segunda fase, prevista para março de 2027, terá ala de internação, centro obstétrico, ampliação do bloco cirúrgico e pronto atendimento pediátrico 24 horas. As etapas três e quatro, até 2028, incluem centro de diagnóstico por imagem, mais uma ala de internação e UTIs adulto, pediátrica e neonatal. O investimento total deve chegar a R$ 40 milhões, e a meta é superar 50 mil atendimentos por ano.
Foi inaugurado, na tarde desta quinta-feira (24), no centro de Guaíba, o novo Hospital do Círculo, que funcionará no antigo Hospital de Guaíba, que ficou fechado por um período de quatro anos. A gestão ficará a cargo da Círculo Saúde, operadora de planos de saúde que atua na região da Serra. Os atendimentos iniciam a partir da segunda-feira (28).

A reabertura integra a expansão da operadora, sediada em Caxias do Sul, para a Costa Doce e a Grande Porto Alegre. A primeira fase, com investimento de cerca de R$ 8 milhões, inclui pronto atendimento clínico adulto 24 horas, sala de emergência, leitos de observação e bloco cirúrgico com duas salas, além de 120 empregos diretos. O diretor de negócios e gestão saúde da operadora, Leno Almeida, disse em julho ao Cidades que, por ser uma instituição sem fins econômicos, a iniciativa é "uma chance de levar mais cuidado e saúde" à população local.

A implantação será gradual. A segunda fase, prevista para março de 2027, terá ala de internação, centro obstétrico, ampliação do bloco cirúrgico e pronto atendimento pediátrico 24 horas. As etapas três e quatro, até 2028, incluem centro de diagnóstico por imagem, mais uma ala de internação e UTIs adulto, pediátrica e neonatal. O investimento total deve chegar a R$ 40 milhões, e a meta é superar 50 mil atendimentos por ano.
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A estrutura tem sete andares, dos quais cinco serão usados nas quatro primeiras fases; os outros dois estão em obra bruta e podem ser concluídos no futuro. A carteira de beneficiários que o hospital comporta deve passar de 5 mil a 8 mil na primeira etapa para até 20 mil na quarta, nos próximos cinco anos.
O atendimento será prioritariamente para beneficiários da operadora, mas também receberá pacientes particulares e de convênios parceiros. Há tratativas avançadas com a Prefeitura de Guaíba e a Secretaria Estadual da Saúde para atender a rede pública. A instituição é filantrópica e destina 20% da arrecadação ao SUS, em serviço regulado. Após os quatro anos de portas fechadas, segundo ele, o prédio passou por reforma de 100% da estrutura interna, com dedetização, troca de mobiliário e descarte de equipamentos obsoletos. 

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