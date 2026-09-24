Hospital reabre em Guaíba e atendimentos iniciam na segunda-feira

A reabertura integra a expansão da operadora, sediada em Caxias do Sul, para a Costa Doce e a Grande Porto Alegre. A primeira fase, com investimento de cerca de R$ 8 milhões, inclui pronto atendimento clínico adulto 24 horas, sala de emergência, leitos de observação e bloco cirúrgico com duas salas, além de 120 empregos diretos. O diretor de negócios e gestão saúde da operadora, Leno Almeida, disse em julho ao Cidades que, por ser uma instituição sem fins econômicos, a iniciativa é "uma chance de levar mais cuidado e saúde" à população local.
A implantação será gradual. A segunda fase, prevista para março de 2027, terá ala de internação, centro obstétrico, ampliação do bloco cirúrgico e pronto atendimento pediátrico 24 horas. As etapas três e quatro, até 2028, incluem centro de diagnóstico por imagem, mais uma ala de internação e UTIs adulto, pediátrica e neonatal. O investimento total deve chegar a R$ 40 milhões, e a meta é superar 50 mil atendimentos por ano.
A estrutura tem sete andares, dos quais cinco serão usados nas quatro primeiras fases; os outros dois estão em obra bruta e podem ser concluídos no futuro. A carteira de beneficiários que o hospital comporta deve passar de 5 mil a 8 mil na primeira etapa para até 20 mil na quarta, nos próximos cinco anos.