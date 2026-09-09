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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 17:16

Hospital de Porto Alegre é eleito o 5º melhor da América Latina

o Hospital Moinhos de Vento conquistou a 5ª posição na classificação geral, consolidando-se como o terceiro melhor do Brasil

o Hospital Moinhos de Vento conquistou a 5ª posição na classificação geral, consolidando-se como o terceiro melhor do Brasil

TÂNIA MEINERZ/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Quatro hospitais do Rio Grande do Sul figuram entre as melhores instituições de saúde do continente no Ranking IntelLat 2026. O melhor classificado é o Hospital Moinhos de Vento, localizado em Porto Alegre, que conquistou a 5ª posição na classificação geral, consolidando-se também como o terceiro melhor de todo o Brasil.

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