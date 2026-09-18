Lajeado recebe Serviço Geológico para levantamento de cotas de inundação

O trabalho identifica locais e imóveis que já foram atingidos pelas inundações com medições em campo para determinar e atualizar as respectivas cotas de inundação. Em alguns pontos, a equipe também realiza a aferição do nível de referência das réguas utilizadas no monitoramento dos rios.
Os dados levantados contribuem para aprimorar as referências utilizadas no monitoramento dos níveis dos rios e na caracterização das áreas sujeitas a inundações, ampliando a base de informações disponível para os municípios e os órgãos envolvidos na gestão de riscos e desastres.
Presente no trabalho de campo, o coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Marcelo Maya, destaca que as informações contribuem para compreender o comportamento das cheias, aprimorar o monitoramento dos níveis dos rios e subsidiar ações de prevenção, preparação e resposta a eventos de inundação. Ele esclarece que o trabalho não termina nesta sexta-feira, uma vez que os dados coletados pela equipe do SGB ainda serão verificados, validados e posteriormente encaminhados para a Defesa Civil.
O trabalho de campo ocorreu no período de 8 a 18 de setembro nos municípios de Cachoeira do Sul, Santa Cruz do Sul, Vera Cruz, São Jerônimo, Rio Pardo, Taquari, Santa Tereza, Muçum, Encantado, Marques de Souza, Travesseiro, Venâncio Aires, Bom Retiro do Sul, Lajeado e Estrela.