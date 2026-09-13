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CapaEmpresas & NegóciosReportagem Especial

Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 10:00

Meteorologia customizada cresce como ferramenta de gestão

Serviços como esses são cada vez mais fundamentais nas mais diversas atividades econômicas

Serviços como esses são cada vez mais fundamentais nas mais diversas atividades econômicas

Neide Makiko Furukawa/Embrapa/Divulgação/JC
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Gabriel Eduardo Bortulini
Especial para o JC

Muitas vezes tratada com desconfiança, a meteorologia tem ganhado espaço com serviços cada vez mais especializados. Empresas de setores agrícolas e portuários, por exemplo, já contratam assessorias de previsão e monitoramento para decisões cotidianas e planejamentos a longo prazo

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