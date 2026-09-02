Câmeras serão instaladas próximas de rios que cortam a cidade de Taquara

A prefeitura de Taquara, em parceria com o Observatório Heller & Jung, FL Sistemas, Infotec e Datacenter LoopHost vai ampliar o monitoramento dos rios que cortam o município. Nas próximas semanas, será instalada uma câmera que vai monitorar em tempo real o nível do Rio da Ilha, junto à ponte da localidade de Vila Teresa, no distrito de Rio da Ilha.
A novidade foi anunciada na última semana, durante a inauguração da nova ponte da localidade. A câmera facilitará o trabalho da Defesa Civil e fará parte das ações de monitoramento e prevenção desenvolvidas pelo município, permitindo o acompanhamento da elevação do nível do rio, além de buscar identificar situações que possam representar riscos à população.
A iniciativa beneficiará diretamente os moradores do distrito de Rio da Ilha e de outras localidades próximas, que podem ser impactadas pelas cheias deste rio. “Essas informações que vamos coletar, com o videomonitoramento no local, também serão importantes para o trabalho da Defesa Civil. Isso vai permitir termos uma resposta mais rápida diante de eventuais situações de risco, auxiliando na tomada de decisões do nosso Grupo de Ação Emergencial”, destaca a prefeita Sirlei Silveira.
A instalação do equipamento integra o esforço do município em ampliar o uso da tecnologia no acompanhamento dos rios e das condições climáticas 24 horas por dia. “Trabalhamos para que Taquara esteja cada vez mais preparada para enfrentar situações de eventos climáticos, que sabemos que serão cada vez mais frequentes. E sabemos que aqui nesta localidade do Rio da Ilha sempre temos uma situação de vulnerabilidade em pontos de alagamento da estrada ou perto do rio”, frisou o vice-prefeito Delmar Backes.
As câmeras ficam disponíveis no site do Observatório Heller & Jung (hellerjung.com). “Tudo isso vai permitir que tenhamos informações mais rápidas sobre o comportamento do rio e, principalmente, que a Defesa Civil possa agir com mais agilidade quando for necessário. Temos uma série de câmeras disponíveis sobre rios da região durante 24 horas à disposição da comunidade. E, agora, mais essa câmera em breve entrará em funcionamento”, afirma o diretor do Observatório Heller & Jung, Carlos Fernando Jung.