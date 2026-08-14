Central de Monitoramento e Alerta Climático é inaugurada em Taquara

A prefeitura de Taquara, em parceria com o Observatório Heller & Jung, realizou o lançamento da Central de Monitoramento e Alerta Climático de Taquara. A estrutura, que já está em funcionamento, representa um marco inovador na gestão pública ao reunir, em um único ambiente, informações estratégicas que vão auxiliar no monitoramento permanente das condições meteorológicas e hidrológicas.

A iniciativa também contará com atuação direta da Defesa Civil Municipal, que teve sua equipe reforçada justamente para ampliar a capacidade de monitoramento, prevenção e resposta às ocorrências. A estrutura é voltada exclusivamente a quatro telas que trazem o acompanhamento dos dados climáticos, por meio de satélites, monitoramento dos rios, além de câmeras que monitoram ruas e pontos da cidade de Taquara suscetíveis a alagamentos.

A prefeita Sirlei Silveira comenta que devido à geografia local, Taquara merece uma atenção redobrada, já que o município conta com cinco rios e dezenas de arroios em seu território. "Nossa cidade tem características particulares, e a tecnologia será uma aliada muito importante neste momento atual, em que as mudanças climáticas estão mais latentes e trazendo maiores transtornos. Nossa cidade tem cinco rios e limites com outras cidades, o que nos coloca num centro de atenção redobrado”, afirma.

Mais do que um espaço equipado com tecnologia, a Central de Monitoramento e Alerta Climático de Taquara representa uma mudança na forma como o município enfrenta os desafios climáticos. “Isso facilitará nós, da Defesa Civil, a anteciparmos os cenários e ter uma preparação ainda maior ao ter essa estrutura para monitorar continuamente os níveis dos rios e as condições meteorológicas”, pontua o coordenador da Defesa Civil de Taquara, Alessandro Santos.