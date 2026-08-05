Encantado instala "sirene inteligente" para alertas da Defesa Civil

O município de Encantado, no Vale do Taquari, passará a contar com um sonofletor, sistema inteligente de alerta sonoro para situações de emergência. O equipamento será instalado no Bairro Santa Clara e servirá para avisar a população em situações de risco, especialmente relacionados a deslizamentos de terra e outros eventos que exijam atenção ou evacuação.

De acordo com o técnico da empresa BS Comercial, Ricardo Lopes, o sistema opera de forma totalmente remota. O acionamento pode ser realizado por meio de aplicativo instalado no celular do coordenador da Defesa Civil, por um painel localizado na sede da Defesa Civil ou ainda por controle remoto via rádio frequência. As informações são da assessoria de imprensa do município.

A sirene conta com três níveis de alerta: atenção, atenção grave e evacuação. A definição de qual sinal será emitido dependerá da situação de risco identificada pela Defesa Civil.

Um dos principais diferenciais do equipamento é sua autonomia de funcionamento. Mesmo em caso de falta de energia elétrica, a sirene continua operando normalmente, pois possui alimentação por energia solar, garantindo o envio dos alertas justamente nos momentos em que eles são mais necessários.

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Além do acionamento manual, a intenção do município é integrar o sistema à nova estação meteorológica que será instalada nos próximos dias. Com essa integração, a própria estação poderá enviar comandos automaticamente à sirene conforme os índices de chuva registrados.

A proposta, de acordo com a prefeitura, é estabelecer parâmetros técnicos para cada nível de alerta. Por exemplo, ao atingir determinado volume de precipitação, como 50 milímetros de chuva, poderá ser emitido um alerta de atenção. Caso o acumulado alcance níveis considerados críticos, como 100 milímetros, o sistema poderá acionar automaticamente o alerta de evacuação, permitindo uma resposta mais rápida e aumentando a segurança da população.

Para o coordenador da Defesa Civil de Encantado, Loivo Dezordi, a implantação do sonofletor representa um marco importante para a proteção da população e coloca o município em posição de destaque no cenário estadual. "Ser o primeiro município do estado a instalar um sistema como esse demonstra o compromisso de Encantado com a prevenção e a segurança da nossa comunidade. O sonofletor é uma ferramenta que permitirá alertar a população de forma rápida e eficiente em situações de emergência, contribuindo para salvar vidas. Estamos investindo em tecnologia e inovação para fortalecer ainda mais o trabalho da Defesa Civil e oferecer uma resposta cada vez mais ágil diante de eventos climáticos extremos", pontuou.

Segundo a prefeitura, a iniciativa representa um importante avanço na prevenção de desastres naturais e fortalece as ações da Defesa Civil de Encantado, tornando o município pioneiro no Estado na implantação dessa tecnologia de alerta à população.