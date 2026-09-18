Rio Grande planeja inaugurar primeira Sala da Mulher Empreendedora

Proposta ainda em 2025, por iniciativa da prefeita Darlene Pereira, a ideia vem sendo estruturada em conjunto com o Sebrae por meio do programa Cidades Empreendedoras. Conforme o Sebrae, Rio Grande será um dos municípios pioneiros na implantação desse modelo de atendimento voltado ao empoderamento feminino e à geração de emprego e renda.
A sala ficará na Secretaria de Município de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar (SMDITMAR), onde aconteceu a primeira reunião em conjunto com o Sebrae. A futura Sala da Mulher Empreendedora, conta Adriana Silveira, responsável da pasta, foi concebida para evitar que as mulheres precisem percorrer diferentes órgãos públicos em busca de informações.
Os próximos encaminhamentos incluem a assinatura do termo de compromisso entre as instituições, a formação do grupo de trabalho e a capacitação das equipes que atuarão na sala. O lançamento da qualificação dos servidores está previsto para novembro, enquanto a estrutura deverá ser colocada à disposição da comunidade em um prazo estimado entre seis e oito meses.