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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 16:29

Rio Grande planeja inaugurar primeira Sala da Mulher Empreendedora

Prefeitura realizou reunião junto a Sebrae sobre inauguração da futura sala

Prefeitura realizou reunião junto a Sebrae sobre inauguração da futura sala

Prefeitura de Rio Grande/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
A Prefeitura de Rio Grande iniciou, nesta quinta-feira, 17, a implantação da primeira Sala da Mulher Empreendedora. Desenvolvida em parceria com o Sebrae, a iniciativa nasce com a proposta de oferecer atendimento integral às mulheres que desejam empreender, reunindo em um só espaço os serviços e orientações necessários para a abertura, formalização e fortalecimento de seus negócios.

Proposta ainda em 2025, por iniciativa da prefeita Darlene Pereira, a ideia vem sendo estruturada em conjunto com o Sebrae por meio do programa Cidades Empreendedoras. Conforme o Sebrae, Rio Grande será um dos municípios pioneiros na implantação desse modelo de atendimento voltado ao empoderamento feminino e à geração de emprego e renda.
A Prefeitura de Rio Grande iniciou, nesta quinta-feira, 17, a implantação da primeira Sala da Mulher Empreendedora. Desenvolvida em parceria com o Sebrae, a iniciativa nasce com a proposta de oferecer atendimento integral às mulheres que desejam empreender, reunindo em um só espaço os serviços e orientações necessários para a abertura, formalização e fortalecimento de seus negócios.

Proposta ainda em 2025, por iniciativa da prefeita Darlene Pereira, a ideia vem sendo estruturada em conjunto com o Sebrae por meio do programa Cidades Empreendedoras. Conforme o Sebrae, Rio Grande será um dos municípios pioneiros na implantação desse modelo de atendimento voltado ao empoderamento feminino e à geração de emprego e renda.
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A sala ficará na Secretaria de Município de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar (SMDITMAR), onde aconteceu a primeira reunião em conjunto com o Sebrae. A futura Sala da Mulher Empreendedora, conta Adriana Silveira, responsável da pasta, foi concebida para evitar que as mulheres precisem percorrer diferentes órgãos públicos em busca de informações. 
A intenção é que cada empreendedora encontre, no mesmo local, orientação sobre abertura de empresas, formalização como MEI – Microempreendedor Individual, acesso a crédito e também encaminhamentos para assistência social, apoio jurídico e serviços de saúde, sempre respeitando as características e necessidades de cada mulher.
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Os próximos encaminhamentos incluem a assinatura do termo de compromisso entre as instituições, a formação do grupo de trabalho e a capacitação das equipes que atuarão na sala. O lançamento da qualificação dos servidores está previsto para novembro, enquanto a estrutura deverá ser colocada à disposição da comunidade em um prazo estimado entre seis e oito meses.

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