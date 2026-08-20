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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 17:58

Quatro em cada 10 empresas de Canoas são lideradas por mulheres

Ações na cidade buscam fomentar a criação de novos negócios

Ações na cidade buscam fomentar a criação de novos negócios

PARKSHOPPINGSUL/DIVULGAÇÃO/JC
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O empreendedorismo feminino tem presença significativa na economia de Canoas. Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), atualizados até junho de 2026, mostram que as mulheres estão à frente de 23.112 das 56.271 empresas ativas no município, o equivalente a 41,1% do total.
O empreendedorismo feminino tem presença significativa na economia de Canoas. Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), atualizados até junho de 2026, mostram que as mulheres estão à frente de 23.112 das 56.271 empresas ativas no município, o equivalente a 41,1% do total.
Voltada ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação vem desenvolvendo iniciativas que buscam ampliar as oportunidades para mulheres que empreendem ou desejam iniciar um negócio em Canoas. Entre as ações está o Avança Mulher Empreendedora, realizado em 2025, iniciativa voltada à capacitação, ao desenvolvimento de competências e ao fortalecimento da autonomia das mulheres empreendedoras. 
• LEIA TAMBÉM: Startup promove acesso à saúde e ao desenvolvimento feminino em Porto Alegre
A política de incentivo ao empreendedorismo feminino também está integrada a ações mais amplas de apoio aos pequenos negócios. É o caso do Empreender Canoas, desenvolvido em parceria com o Sebrae, que oferece orientação e capacitação para empreendedores locais, contribuindo para o aprimoramento da gestão e para o desenvolvimento sustentável dos negócios. A iniciativa já impactou centenas de empreendedores no município, incluindo mulheres que buscam qualificar, estruturar ou ampliar suas atividades.
Esse conjunto de ações parte do entendimento de que estimular o empreendedorismo feminino significa também promover autonomia econômica, ampliar oportunidades de geração de renda e fortalecer a participação das mulheres no desenvolvimento econômico local. Além da abertura de novos negócios, o objetivo é apoiar as empreendedoras em diferentes etapas da jornada.

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