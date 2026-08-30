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CapaEmpresas & NegóciosEmpreendedorismo

Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 18:51

Periferias gaúchas geram R$ 12,5 bilhões em negócios

Inclusão da profissão de trancista na Classificação Brasileira de Ocupações permite identificar e mensurar a atividade

Inclusão da profissão de trancista na Classificação Brasileira de Ocupações permite identificar e mensurar a atividade

Gabrieli Silva/Especial/JC
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Gabrieli Silva
Gabrieli Silva Repórter
Especial para o JC

Nos mais de mil territórios periféricos e comunidades urbanas do Rio Grande do Sul, o empreendedorismo movimenta R$12,5 bilhões por ano e envolve mais de 500 mil moradores, segundo levantamento da Central Única das Favelas (Cufa) e do Instituto Locomotiva em parceria com o IBGE, a cifra dimensiona uma economia que deixou de ser vista apenas como alternativa de emergência e passou a ocupar espaço próprio na geração de renda, consumo e trabalho.

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