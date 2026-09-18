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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 16:02

Reforma no prédio da Prefeitura de Antônio Prado é inaugurada

Prédio passou por reformas desde setembro de 2025, com obra que compreendeu esquadrias, revestimentos e instalações pluviais do prédio

Prédio passou por reformas desde setembro de 2025, com obra que compreendeu esquadrias, revestimentos e instalações pluviais do prédio

Prefeitura de Antônio Prado/Divulgação/Cidades
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Jornal Cidades
Em solenidade alusiva ao Dia Municipal do Patrimônio Histórico, comemorado na quinta-feira, 17/09, a Prefeitura de Antônio Prado inaugurou a reforma externa da sua sede, que é tombada pelo patrimônio histórico. A reformada iniciou em setembro de 2025 e foi finalizada em pouco menos de um ano, com custo total de R$ 332 mil. A obra compreendeu esquadrias, revestimentos e instalações pluviais do prédio, além da reforma da fachada.

A comemoração da data contou também com palestra do arquiteto e escritor Júlio Posenato no Espaço Cultura Princesa Érica Carlesso Forlin, com o tema "Riquezas culturais de Antônio Prado". Posenato é autor de livros sobre a arquitetura da imigração italiana e se dedica desde 1972 à documentação e à análise das edificações coloniais. Especificamente sobre o município, escreveu a obra "Antônio Prado – Cidade Histórica", de 1989.
Em solenidade alusiva ao Dia Municipal do Patrimônio Histórico, comemorado na quinta-feira, 17/09, a Prefeitura de Antônio Prado inaugurou a reforma externa da sua sede, que é tombada pelo patrimônio histórico. A reformada iniciou em setembro de 2025 e foi finalizada em pouco menos de um ano, com custo total de R$ 332 mil. A obra compreendeu esquadrias, revestimentos e instalações pluviais do prédio, além da reforma da fachada.

A comemoração da data contou também com palestra do arquiteto e escritor Júlio Posenato no Espaço Cultura Princesa Érica Carlesso Forlin, com o tema "Riquezas culturais de Antônio Prado". Posenato é autor de livros sobre a arquitetura da imigração italiana e se dedica desde 1972 à documentação e à análise das edificações coloniais. Especificamente sobre o município, escreveu a obra "Antônio Prado – Cidade Histórica", de 1989.
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O prédio onde funciona a prefeitura começou a ser construído em 1896, quando o seu primeiro proprietário, Vitório Faccioli – nascido na Itália em 1869 e que chegou ao Brasil em 1875 –, adquiriu a área para uso comercial e residencial. A edificação, considerada uma mansão na época, acabou não recebendo a família, que passou a ser sede da Intendência devido à emancipação do município, em 1899.

Em 1921, o imóvel foi vendido para o poder municipal. A partir de então, o prédio passou por muitas adequações, com destaque para a década de 1960, quando passou por uma modernização, tendo suas janelas e portas modificadas. Em 1986, foi realizada a ampliação da parte dos fundos, dando espaço para abrigar a Câmara de Vereadores, que em 2008 mudou-se para prédio próprio.

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