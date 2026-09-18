Reforma no prédio da Prefeitura de Antônio Prado é inaugurada

A comemoração da data contou também com palestra do arquiteto e escritor Júlio Posenato no Espaço Cultura Princesa Érica Carlesso Forlin, com o tema "Riquezas culturais de Antônio Prado". Posenato é autor de livros sobre a arquitetura da imigração italiana e se dedica desde 1972 à documentação e à análise das edificações coloniais. Especificamente sobre o município, escreveu a obra "Antônio Prado – Cidade Histórica", de 1989.
O prédio onde funciona a prefeitura começou a ser construído em 1896, quando o seu primeiro proprietário, Vitório Faccioli – nascido na Itália em 1869 e que chegou ao Brasil em 1875 –, adquiriu a área para uso comercial e residencial. A edificação, considerada uma mansão na época, acabou não recebendo a família, que passou a ser sede da Intendência devido à emancipação do município, em 1899.
Em 1921, o imóvel foi vendido para o poder municipal. A partir de então, o prédio passou por muitas adequações, com destaque para a década de 1960, quando passou por uma modernização, tendo suas janelas e portas modificadas. Em 1986, foi realizada a ampliação da parte dos fundos, dando espaço para abrigar a Câmara de Vereadores, que em 2008 mudou-se para prédio próprio.