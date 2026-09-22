Museu dos Beatles vai se instalar em São Francisco de Paula

Falta pouco para que a São Francisco de Paula tenha um espaço destinado a celebrar a música 365 dias por ano. O cineasta e empreendedor cultural Paulo Alécio, representante da empresa Cultura VTA2, está aguardando para as próximas semanas ajustes que permitirão a assinatura do Termo de Concessão que destina o antigo prédio da prefeitura, na avenida Júlio de Castilhos, à instalação do Submarine Experience. O espaço que trará o acervo do Museu dos Beatles, que operava em Canela, para o município onde se realiza o Beatle Festival anualmente.

Em São Francisco de Paula, a experiência promete ser ampliada, com uma fachada interativa e decoração temática alusiva ao Yellow Submarine, um dos mais conhecidos álbuns dos garotos de Liverpool. Já aprovada pelos vereadores e pelo Conselho de Desenvolvimento, a parceria público-privada permitirá reunir, em um mesmo espaço, a trajetória dos músicos ingleses que têm fãs pelo mundo todo e os estilos musicais tradicionais. O bugio e outras vertentes gauchescas, blues, samba e choro também serão homenageados. “O projeto não se restringe aos Beatles, será um museu da música, um grande centro cultural onde os diferentes estilos serão contemplados”, resume. Espaço de formação, cultura e vivências, o Submarine Experience terá ainda loja, café e o Cavern Club no subsolo, bar temático, entre os atrativos previstos.

Alécio mantém para dezembro a expectativa de abertura de alguns setores, em uma primeira etapa. A expectativa é de que a atração estimule um maior fluxo de pessoas na área central do município. Hoje, além da conhecida livraria Miragem e de outros estabelecimentos comerciais e gastronômicos, o município oferece um museu a céu aberto, com o investimento em monumentos que contam parte da história local na avenida Júlio de Castilhos.

Arborizado com majestosos liquidâmbares que traduzem com a transformação nas cores e a queda das folhas as variações das estações, além dos termômetros que fascinam os turistas em épocas de frio rigoroso, o calçadão se destaca pela escultura do Negrinho do Pastoreio, de Vasco Prado (1914-1998), e ganhou mais recentemente a companhia do Monumento ao Gaiteiro e ao Ronco do Bugio, do escultor Edmilson Duarte. O mesmo artista assina o Monumento aos Tropeiros, criado em 2012, e o Monumento ao Laçador Serrano, de 2023. O conjunto se completa pelo Monumento ao Gaúcho Carreteiro, de Sérgio Centurion.

Reunir na mesma cidade festival e museu busca consolidar ainda mais a identidade Beatle de São Chico. A história do museu começa em Canela e se confunde com a do festival, de acordo com o produtor André Luís Trier Veiler, conhecido como Xuleta, que vendeu a estrutura expográfica e cedeu o acervo para a empresa Cultura VTA2, que passa a operar o atrativo em São Chico, depois de mais de oito anos como um dos mais bem avaliados museus da cidade vizinha.

Com a 10ª edição confirmada para os dias 15 a 17 de janeiro de 2027, à beira do Lago São Bernardo, cenário de cartão-postal da cidade, o São Chico Beatle Festival, realizado por Xuleta, é conhecido por trazer celebridades do universo Beatles. Já estiveram no festival figuras como Julia Baird, irmã de John Lennon, a primeira banda de Lennon, The Quarrymen; Billy J. Kramer e Clark Gilmour, músico residente do Cavern Club e organizador do Beatleweek Festival.

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