Canela estuda atrativos para criação de Plano de Turismo

Na Serra Gaúcha, Canela tem discutido, desde agosto deste ano, a criação de um novo Plano Municipal de Turismo. Para a concepção do documento, a secretaria municipal de Turismo firmou parceria com o Sebrae e vem realizando reuniões junto a outros especialistas e turismólogos para entender os pontos fortes e fracos do turismo local. Além disso, também foi realizado junto a Unisinos um estudo para analisar aspectos como hospedagem, gastronomia e tipos de atrativos turísticos da cidade

O plano, explica Débora Toffoli, diretora do departamento de Turismo da cidade, é o documento utilizado como base tanto para as políticas públicas do município quanto para gerir as ações prioritárias da secretaria. Segundo ela, o plano já passou por duas etapas iniciais - o estudo encomendado pelo Sebrae e realizado pela Unisinos, chamado de Radar Turístico, além do workshop com profissionais da área para discutir a abordagem das futuras diretrizes. Após isso, o documento será redigido e entregue para aprovação na Câmara dos Vereadores, caso aprovado, ele entra em vigência até 2030.

"Com base no estudo e nas reuniões com turismólogos, o Sebrae vai apresentar ao município uma proposta para o Plano Municipal de Turismo para os próximos quatro anos. A pasta irá analisar o texto e, então, ele se tornará um documento. O plano segue para a Câmara Municipal de Vereadores para ser aprovado e, se for, começa a orientar as políticas públicas de turismo de Canela, como na área de promoção, de gestão, de governança, de qualificação profissional, de infraestrutura turística, de oferta de atrativos", informa Toffoli

De acordo com Emerson Monteiro, Gestor de Projetos de Turismo no Sebrae, o plano terá ações estruturadas, com prazos de execução e responsáveis definidos. Os principais pontos abordados serão, segundo ele, o reposicionamento e marca do turismo local, a delimitação de funções na governança local, como conselho e secretaria municipal de turismo, além da promoção comercial da cidade.

Para Monteiro, um outro lado do turismo de Canela pode ser promovido, como atrativos naturais. A cidade, que detém o título de capital nacional dos parques temáticos, deve explorar pontos turísticos menos conhecidos, como parques naturais, trilhas e paisagens. "É preciso fazer um estudo de reposicionamento, um estudo de marca, para ser criado um plano de marketing, com criação de slogans, por exemplo. Essa seria uma ação elencada dentro do plano, para ampliar a procura turística do município", conta.

Os pontos abordados no plano serão baseados no estudo Radar Turístico, realizado pela Unisinos, o qual analisa oito aspectos do turismo local, hospedagem, gastronomia, questões de acesso, apoio ao turista, eventos, atrativos naturais, histórico-culturais e econômicos. De acordo com Francielle Daudt, pesquisadora do Instituto, mais de 100 cidades gaúchas já receberam o estudo.

A metodologia do levantamento foi desenvolvida pela própria universidade e é realizada pelo Instituto de Pesquisa de Mercado da Unisinos. De acordo com a pesquisadora, turismólogos visitam a cidade como turistas comuns e avaliam os oito eixos abordados no estudo, atribuindo a cada um uma nota de um a cinco.

As notas variam de 0, quando o aspecto não está presente, a 5, quando é considerado excelente. Os resultados formam uma representação gráfica em formato de radar, para facilitar a visualização das condições turísticas do município. De modo geral, afirma a pesquisadora, os municípios gaúchos avaliados recebem notas entre 0 e 3 em boa parte das categorias.

Já Canela se destacou na categoria de hospedagem, sendo o primeiro município analisado no RS a alcançar uma nota 5. Para Monteiro, o município se destaca devido à grande oferta de hotéis diversos, desde redes com seis estrelas até pousadas familiares. "Observamos em Canela uma gama de diferentes meios de hospedagem oferecidos de forma única no Estado. É essa variedade, com grande oferta de qualidade para diferentes bolsos, que fez o município atingir a nota máxima", afirma