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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 18:40

Lajeado lança site e aplicativo para aproximar visitantes da cidade

Em solenidade, prefeitura apresentou a nova ferramenta para integrantes do setor

Em solenidade, prefeitura apresentou a nova ferramenta para integrantes do setor

PREFEITURA DE LAJEADO/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A prefeitura de Lajeado realizou, nesta segunda-feira (14), o lançamento do Turismo Lajeado, plataforma que reúne site e aplicativo desenvolvidos para facilitar o acesso às informações turísticas do município e ampliar a divulgação dos atrativos, eventos, serviços e empreendimentos locais. A nova plataforma pode ser acessada pelo site (turismolajeado.com.br) e também está disponível em aplicativo para dispositivos Android e iOS com o nome Turismo Lajeado.
A prefeitura de Lajeado realizou, nesta segunda-feira (14), o lançamento do Turismo Lajeado, plataforma que reúne site e aplicativo desenvolvidos para facilitar o acesso às informações turísticas do município e ampliar a divulgação dos atrativos, eventos, serviços e empreendimentos locais. A nova plataforma pode ser acessada pelo site (turismolajeado.com.br) e também está disponível em aplicativo para dispositivos Android e iOS com o nome Turismo Lajeado.
A ferramenta reúne, em um único espaço, informações sobre pontos turísticos, parques, gastronomia, hospedagem, agências de turismo, eventos, mobilidade e roteiros pela cidade. A proposta é facilitar tanto a experiência de visitantes quanto o acesso dos próprios moradores às possibilidades de lazer e turismo de Lajeado.
Por meio da plataforma, é possível consultar informações como localização, horários de funcionamento, fotos, contatos e avaliações dos locais cadastrados. O app está disponível em cinco idiomas. Um dos diferenciais do Turismo Lajeado é a Duda, assistente virtual de turismo desenvolvida com Inteligência Artificial.

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