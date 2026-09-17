Desatenção é a causa de 90% dos acidentes de trânsito em Passo Fundo

No Norte do Estado, Passo Fundo registrou 900 acidentes de trânsito apenas com danos materiais entre janeiro e julho de 2026, segundo dados da prefeitura. Para a cidade com cerca de 200 mil habitantes e frota de 155 mil veículos, o número representa uma queda de 20% comparado ao mesmo período do ano passado. Ainda, de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transportes, a maior parte dos sinistros aconteceu devido à desatenção de condutores, causa predominante em 90% dos acidentes no município.

“Falta de atenção, uso do telefone celular, falta de uso de cinto de segurança e dirigir sob influência de álcool no volante são as principais causas de acidentalidade no município de Passo Fundo atualmente", afirma Tadeu Trindade, secretário municipal de Segurança Pública e Transporte. De acordo com ele, os motivos destacados se tratam de fatores humanos, causa não só da maioria dos acidentes registrados na cidade, mas de sinistros em geral. Segundo Trindade, momentos de desatenção provocam o avanço de sinal vermelho, desobediência à via preferencial e batidas durante o momento de estacionar.

Ao mesmo tempo, Trindade destaca que os acidentes registrados são consequência também da pressa do dia a dia. De acordo com ele, as batidas mais frequentes acontecem em momentos em que o condutor, devido à pressa e o uso do celular, não presta atenção no trânsito, motivo principal dos sinistros com danos materiais leves. “São situações em que um veículo acaba raspando em outro, ou em que o condutor colide na traseira de outro veículo por estar distraído. Eles acontecem enquanto o condutor está digitando, recebendo mensagens ou falando ao celular e em um segundo que ele acaba olhando para a tela já deixa de prestar atenção no volante e causa um acidente ou até mesmo um atropelamento”.

De acordo com o secretário, também é característico dos acidentes registrados serem de pequena monta, isto é, danos leves que não afetam a estrutura principal do veículo, com 70% dos casos nesta categoria. Além disso, os sinistros acontecem majoritariamente entre automóveis e motocicletas, que representam cerca de 75% da frota total de veículos do município. Dos 155 mil veículos licenciados, os automóveis somam 89.804 unidades. Além disso, há 27.042 utilitários, como camionetas, 26.349 motocicletas e 5.873 caminhões. “A grande maioria dos envolvidos são motocicletas, normalmente ocorrem acidentes entre motos e carros. Entretanto, o motociclista está sempre envolvido, geralmente como o causador da batida, com avanços em preferenciais que podem causar inclusive atropelamentos”.