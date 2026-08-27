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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 16:40

Passo Fundo lidera exportações no Brasil em três segmentos

Setor agrícola, liderado pelo trigo e pela mistura com centeio, é um dos destaques do município da Região Norte gaúcha

Setor agrícola, liderado pelo trigo e pela mistura com centeio, é um dos destaques do município da Região Norte gaúcha

FECOAGRO/DIVULGAÇÃO/JC
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Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), analisados pelo Observatório Econômico de Passo Fundo mostram que o município lidera nacionalmente três grupos de produtos e aparece entre os principais exportadores brasileiros em outros segmentos. O levantamento, com período de janeiro a julho de 2026, revela uma pauta exportadora que vai além das commodities agrícolas. O agronegócio continua sendo um dos principais motores, mas máquinas e equipamentos, biocombustíveis e produtos destinados à área da saúde também têm participação relevante nas vendas externas.
Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), analisados pelo Observatório Econômico de Passo Fundo mostram que o município lidera nacionalmente três grupos de produtos e aparece entre os principais exportadores brasileiros em outros segmentos. O levantamento, com período de janeiro a julho de 2026, revela uma pauta exportadora que vai além das commodities agrícolas. O agronegócio continua sendo um dos principais motores, mas máquinas e equipamentos, biocombustíveis e produtos destinados à área da saúde também têm participação relevante nas vendas externas.
Passo Fundo ficou atrás apenas de Rio Grande, com US$ 557,4 milhões, e à frente de Porto Alegre, com US$ 217,9 milhões; Cruz Alta, com US$ 145,5 milhões; e Santa Maria, com US$ 136,6 milhões. Entre os produtos de maior peso, a soja segue na liderança da pauta exportadora do município. Segundo os dados do MDIC sistematizados pelo Observatório Econômico, Passo Fundo exportou US$ 360,2 milhões em soja entre janeiro e julho, resultado que coloca o município na segunda posição entre os exportadores gaúchos.

No trigo e na mistura de trigo com centeio, Passo Fundo aparece no topo dos rankings estadual e nacional. Foram US$ 85,2 milhões exportados no período, segundo o levantamento do Observatório Econômico.  Outro destaque do agronegócio está no milho. Passo Fundo lidera as exportações gaúchas do produto, com US$ 57,9 milhões comercializados no exterior.
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A indústria também aparece entre os segmentos de destaque. Nas exportações de máquinas e aparelhos mecânicos com função própria, Passo Fundo movimentou US$ 9,76 milhões entre janeiro e julho e alcançou a primeira posição no Rio Grande do Sul. O município superou centros industriais como Panambi, Gravataí, Santa Cruz do Sul e Caxias do Sul.

A cadeia de biocombustíveis também ganhou espaço entre os produtos exportados pelo município. De acordo com o levantamento do Observatório Econômico, Passo Fundo comercializou US$ 18,83 milhões em glicerol bruto no exterior nos primeiros sete meses do ano, alcançando a primeira posição no Rio Grande do Sul e a quinta colocação no Brasil.

No biodiesel, as exportações chegaram a US$ 2,22 milhões. Passo Fundo foi o único município gaúcho com exportações registradas nesse grupo no período, garantindo a liderança estadual e a quinta posição nacional.

Outro segmento de destaque é o da saúde. Na categoria que reúne glândulas, extratos, heparina e outras substâncias de origem humana ou animal preparadas para fins terapêuticos, Passo Fundo exportou US$ 6,33 milhões. O desempenho garantiu ao município a primeira posição tanto no Rio Grande do Sul quanto no ranking nacional.

Considerando todos os grupos de produtos analisados pelo Observatório Econômico com base nos dados do MDIC/Comex Stat, Passo Fundo ocupa a primeira posição entre os municípios brasileiros em três segmentos: trigo e mistura de trigo com centeio, com US$ 85,2 milhões; produtos e substâncias de origem humana ou animal preparados para fins terapêuticos, com US$ 6,33 milhões; e misturas betuminosas, com US$ 474,7 mil.

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