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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:29

Obras para a construção da Escola da Construção Civil iniciam em Passo Fundo

Iniciativa integra a estratégia do município de aproximar a formação profissional das necessidades do mercado de trabalho

Iniciativa integra a estratégia do município de aproximar a formação profissional das necessidades do mercado de trabalho

Francielli Schmidtt/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Jornal Cidades
A prefeitura de Passo Fundo, em parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo e Região (Sinduscon), deu início à implantação da Escola da Construção Civil. A iniciativa integra a estratégia do município de aproximar a formação profissional das necessidades do mercado de trabalho.
A prefeitura de Passo Fundo, em parceria com o Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Passo Fundo e Região (Sinduscon), deu início à implantação da Escola da Construção Civil. A iniciativa integra a estratégia do município de aproximar a formação profissional das necessidades do mercado de trabalho.
A nova Escola da Construção Civil terá como foco a formação de profissionais para o setor, contribuindo para disponibilizar recursos humanos qualificados para o mercado de trabalho e atender à demanda das empresas da construção civil. O lançamento da pedra fundamental foi realizado nesta quarta-feira (26), marcando uma nova etapa do projeto.
A prefeitura cedeu o terreno onde a escola será construída. A área, de 5.200 metros quadrados, receberá uma estrutura planejada para a formação profissional e o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas relacionadas à construção civil.
A Escola da Construção Civil terá uma área construída de 671,58 metros quadrados, com salas de aula, laboratórios, espaços para atividades práticas e estrutura de apoio aos alunos. A proposta é criar um ambiente permanente de formação, capaz de acompanhar as necessidades do setor e ampliar a oferta de mão de obra qualificada. O projeto também prevê soluções voltadas à sustentabilidade e à eficiência, entre elas um sistema de aproveitamento da água da chuva, com capacidade para armazenar 60 mil litros, além da previsão de instalação de painéis fotovoltaicos e sistema de aquecimento solar.

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