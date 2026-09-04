Farroupilha tem o maior crescimento de ICMS em duas décadas

Para o prefeito Jonas Tomazini, o resultado tem um dono claro. Segundo ele, o crescimento é mérito de quem produz, emprega e decidiu investir na cidade. Em sua avaliação, o município é uma bolha de oportunidades, para o prefeito, o bom resultado deu fôlego para enfrentar os desafios diários da cidade.
O ICMS é uma das principais fontes de receita das prefeituras gaúchas, respondendo, em média, por cerca de 20% do total arrecadado. Entretanto, o índice divulgado ainda é provisório. Os municípios têm prazo até 25 de setembro para apresentar eventuais contestações à Receita Estadual, e o índice definitivo será publicado na sequência. Os valores efetivamente repassados em 2027 dependem, ainda, do total arrecadado pelo Estado ao longo do exercício.