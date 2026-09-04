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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 16:27

Farroupilha tem o maior crescimento de ICMS em duas décadas

O desempenho também confirma a cidade como a 19ª economia do Rio Grande do Sul

O desempenho também confirma a cidade como a 19ª economia do Rio Grande do Sul

PREFEITURA DE FARROUPILHA/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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Farroupilha registrou o maior crescimento no Índice de Participação dos Municípios (IPM) dos últimos 20 anos. O resultado consta no índice provisório para 2027, divulgado pela Receita Estadual, e coloca o município na 6ª posição em avanço percentual entre as 497 cidades gaúchas.
Farroupilha registrou o maior crescimento no Índice de Participação dos Municípios (IPM) dos últimos 20 anos. O resultado consta no índice provisório para 2027, divulgado pela Receita Estadual, e coloca o município na 6ª posição em avanço percentual entre as 497 cidades gaúchas.
Além disso, o desempenho também confirma Farroupilha como a 19ª economia do Rio Grande do Sul. O índice é calculado com base no movimento econômico de 2025 e tem no Valor Adicionado Fiscal, que mede a produção e a circulação de mercadorias e serviços, seu principal componente. Na prática, o número traduz o que a indústria, o comércio, os serviços e o agro do município produziram ao longo de 2025.
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Para o prefeito Jonas Tomazini, o resultado tem um dono claro. Segundo ele, o crescimento é mérito de quem produz, emprega e decidiu investir na cidade. Em sua avaliação, o município é uma bolha de oportunidades, para o prefeito, o bom resultado deu fôlego para enfrentar os desafios diários da cidade.

O ICMS é uma das principais fontes de receita das prefeituras gaúchas, respondendo, em média, por cerca de 20% do total arrecadado. Entretanto, o índice divulgado ainda é provisório. Os municípios têm prazo até 25 de setembro para apresentar eventuais contestações à Receita Estadual, e o índice definitivo será publicado na sequência. Os valores efetivamente repassados em 2027 dependem, ainda, do total arrecadado pelo Estado ao longo do exercício.

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