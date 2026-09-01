Porto Alegre,

Menu
CapaJornal CidadesAgro

Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 19:04

Ruibarbo é destaque de agroindústria da Serra na Expointer

Geleias artesanais de ruibarbo com vinho branco e ruibarbo com pimenta são destaques

Geleias artesanais de ruibarbo com vinho branco e ruibarbo com pimenta são destaques

Fazenda da Cria/DIVULGAÇÃO/CIDADES
Compartilhe:
Jornal Cidades
No 28º Pavilhão da Agricultura Familiar da Expointer, em Esteio/RS, estão diferentes empresas familiares, que apostam na inovação, apresentando produtos que incorporam novos ingredientes, combinações, processos e formas de produção, sem necessariamente romper com a história que deu origem a cada agroindústria. A Fazenda da Cria, agroindústria familiar de São Francisco de Paula, tem lançamentos focados em um ingrediente muito especial e exótico: o ruibarbo.
No 28º Pavilhão da Agricultura Familiar da Expointer, em Esteio/RS, estão diferentes empresas familiares, que apostam na inovação, apresentando produtos que incorporam novos ingredientes, combinações, processos e formas de produção, sem necessariamente romper com a história que deu origem a cada agroindústria. A Fazenda da Cria, agroindústria familiar de São Francisco de Paula, tem lançamentos focados em um ingrediente muito especial e exótico: o ruibarbo.
• LEIA TAMBÉM: Dois a cada três jovens querem deixar Caxias do Sul, aponta pesquisa
O ruibarbo (Rheum rhabarbarum) é uma planta herbácea de talos grossos e avermelhados (semelhantes ao aipo) e sabor ácido, muito popular na gastronomia e confeitaria da Europa e América do Norte. A Fazenda da Cria, conduzida pela família Martini Muller, é pioneira e também considerada a única grande produtora comercial de ruibarbo fresco no país.
Seus lançamentos no evento são as geleias artesanais de ruibarbo com vinho branco e ruibarbo com pimenta, que podem ser degustadas no evento. A marca também aproveitou a oportunidade para se apresentar de "roupa nova", trazendo embalagens reformuladas. O estande da Fazenda da Cria está localizado na banca 399 do Pavilhão da Agricultura Familiar.

Notícias relacionadas