Imbé reposiciona placas que delimitam áreas de pesca e surf

Segundo o titular da Secretaria de Pesca, Giovani Pereira, as placas acabaram sendo danificadas pela ação do vento e da maresia, além das ressacas e vandalismo. A sinalização, conforme ele, é essencial para a segurança de surfistas, banhistas e também dos próprios pescadores.
Em Imbé, as áreas de surf e pesca estão demarcadas conforme determina uma lei municipal. A cidade possui duas áreas específicas para a prática do surf e outras duas para pesca, além de uma área especial, que fica entre a barra do rio Tramandaí e a rua Bento Gonçalves, no Centro. Nesta área é proibida a prática de surf e a colocação de redes de qualquer tipo, ficando somente permitida nesta área a pesca com tarrafa ou caniço. Este local é destinado à saída de embarcações pelo canal do Rio Tramandaí.
A Área de Surf I fica entre as ruas Bento Gonçalves, no Centro, e Tancredo Neves, no balneário Presidente, totalizando 2.150m. A Área de Surf II possui 2.100m e vai da rua Quartzo, no balneário Ipiranga, até a Rua Aloys Roth, no balneário Mariluz.
A Área de Pesca I inicia na avenida Não-Me-Toque, no Centro, e segue até a rua Quartzo, na Ipiranga. A Área de Pesca II também tem 1.950m e vai da rua Aloys Roth, em Mariluz, até a divisa de Imbé com Osório, no balneário Imara.