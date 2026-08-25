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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 18:14

Central de Beneficiamento de Pescado será construída em Imbé

Segundo a prefeitura, local pode ajudar na valorização dos pescados

Segundo a prefeitura, local pode ajudar na valorização dos pescados

Reginaldo Leal/DIVULGAÇÃO/CIDADES
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O prefeito de Imbé, Ique Vedovato recebeu a posse de um terreno no bairro Courhasa, ao lado da Escola Professora Pedrinha dos Santos Cardoso. Na área será construída a Central Integrada de Beneficiamento de Pescado, além da ampliação do prédio da escola.
O prefeito de Imbé, Ique Vedovato recebeu a posse de um terreno no bairro Courhasa, ao lado da Escola Professora Pedrinha dos Santos Cardoso. Na área será construída a Central Integrada de Beneficiamento de Pescado, além da ampliação do prédio da escola.
O projeto da central tem por objetivo valorizar a pesca artesanal e a população ribeirinha que sobrevive da pesca. O pescador chegará pelo rio, entregará os peixes, que serão processados com o controle do município.
Ique destaca que a iniciativa tem como foco auxiliar o pescador local a, não apenas processar seus pescados, como também poder vendê-los de forma mais lucrativa. "O valor para remunerar esse processo será pago através dos peixes, que serão utilizados na alimentação dos alunos da rede municipal de ensino", acrescenta o prefeito.

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